Todo ocurrió en barrio Arenales, en la zona oeste de Paraná. El procedimiento se llevó adelante tras una denuncia por estafa mediante secuestro virtual.

Mujer fue engañada por presuntos secuestradores y entregó 800 mil pesos, dólares y euros

En barrio Arenales, un hecho policial generó conmoción en la zona oeste de Paraná. Un procedimiento se llevó adelante tras una denuncia por estafa bajo la modalidad de secuestro virtual, donde una mujer adulta mayor fue engañada mediante un llamado telefónico extorsivo.

Se montó amplio operativo policial con intervención de distintas áreas investigativas en calle El Patí, en inmediaciones de la conocida zona de "La Vieja del Agua". El comisario Marcelo Hoffman, subjefe de la División Delitos Económicos brindó precisiones sobre la maniobra delictiva. Investigación en curso y modalidad delictiva. “Este martes, en horas de la siesta, aproximadamente a las 15:30, una vecina de calle Nogoyá manifestó haber recibido un llamado telefónico de una persona que se hizo pasar por su hija, exigiéndole dinero y advirtiéndole que, de no entregarlo, la joven sería asesinada”, relató el jefe.

Además, explicó que la víctima, en un estado de extrema vulnerabilidad emocional, accedió a entregar dinero y divisas. “Sale hacia afuera de la vivienda y deja una suma de $800.000 pesos, 900 dólares y 875 euros”.

Según detalló Hoffman, tras la entrega del dinero, los delincuentes huyeron del lugar. “Personas que estamos investigando recogieron el dinero y se dieron a la fuga. Se trataría de un vehículo Volkswagen que tenemos en el lugar del procedimiento”.

estafa paraná 1 Mujer fue engañada por presuntos secuestradores y entregó 800 mil pesos, dólares y euros

La investigación permitió identificar a los ocupantes del rodado. “Se logró individualizar a tres hombres, de 19 a 35 años, oriundos de la provincia de Buenos Aires”.

Con apoyo del sistema de videovigilancia, se activó un operativo cerrojo. “Se logró dar con el vehículo a través del lector de cámaras”, señaló.

Actualmente, el auto permanece retenido y las personas se encuentran demoradas. “En este momento nos encontramos aguardando las medidas de detención, si es que son autorizadas”.La víctima y la causa judicialEl comisario confirmó que la víctima es una adulta mayor. “Se trata de una señora de 86 años. Lamentablemente le tocó vivir la situación, pero se encuentra bien”, comentó.

La causa está en manos del Ministerio Público Fiscal, a cargo de la fiscal Sofía Patat. Además, remarcó que se investiga si existen hechos similares con las mismas características.

Finalmente, Hoffman consignó a Elonce.com la tipificación del delito. “Estamos ante una estafa de secuestro virtual extorsivo”.