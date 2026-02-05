Uno Entre Rios | Policiales | Incendio

Se incendió la planta de clasificación de residuos de Urdinarrain

Un incendio en la planta municipal de residuos de Urdinarrain causó importantes daños materiales, sin afectar el servicio de recolección.

5 de febrero 2026 · 11:59hs
Se incendió la planta de clasificación de residuos de Urdinarrain

En la noche del miércoles, alrededor de las 22:30, las cámaras de seguridad registraron el inicio de un incendio en la planta municipal de clasificación de residuos de Urdinarrain, en el departamento Gualeguaychú.

Ante lo sucedido, el municipio realizó la denuncia correspondiente, dando inicio a una investigación policial que permitirá determinar las causas del siniestro. Los daños materiales son muy importantes y, durante la mañana, continuaban las tareas en el lugar, con algunos focos activos en el interior de la planta.

Un Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios y los Bomberos Zapadores trabajaron de manera conjunta para sofocar el incendio.

Se incendió una vivienda en Paraná

incendio forestal de gran magnitud en zona rural del departamento tala

Incendio forestal de gran magnitud en zona rural del departamento Tala

LEER MÁS: Aranguren: un herido grave luego del accidente de un tractor con una camioneta

Pedido a la comunidad

"Esta lamentable pérdida no sólo afecta el servicio de recolección ni separación de residuos. Por eso, pedimos la colaboración de toda la comunidad, continuando con la separación en origen y respetando los días y horarios establecidos para sacar los residuos. Asimismo, no llevar los residuos a la planta fuera del horario de atención del personal municipal o , es decir, después de las 18 h o durante los fines de semana", indicaron desde la Municipalidad.

Finalmente, agradecieron al Cuerpo de Bomberos Voluntarios, a la Policía local y a los empleados municipales, que "con gran compromiso y dedicación trabajan para mitigar las consecuencias de este siniestro".

Incendio Residuos Urdinarrain
Noticias relacionadas
Mujer de Concordia fallecida en Bariloche: hipótesis preliminar apunta a descompensación.

Mujer de Concordia fallecida en Bariloche: hipótesis preliminar apunta a descompensación

El cuerpo y el auto incendiado fue encontrado en un camino rural cercano a Cerrito.

Cuerpo calcinado en un auto en Cerrito: estudio de ADN y la posible identidad del cadáver

un muerto tras un choque entre dos camiones y un auto en la ruta 6

Un muerto tras un choque entre dos camiones y un auto en la Ruta 6

chajari: adolescente amenazo con matar a su bebe con un cuchillo

Chajarí: adolescente amenazó con matar a su bebé con un cuchillo

Ver comentarios

Lo último

Gualeguaychú: el Carnaval del País sostiene el acceso con precios diferenciados

Gualeguaychú: el Carnaval del País sostiene el acceso con precios diferenciados

Revelan las exigencias de Lali para su show en Paraná

Revelan las exigencias de Lali para su show en Paraná

La Vieja Usina, punto de encuentro para el carnaval de tres ciudades

La Vieja Usina, punto de encuentro para el carnaval de tres ciudades

Ultimo Momento
Gualeguaychú: el Carnaval del País sostiene el acceso con precios diferenciados

Gualeguaychú: el Carnaval del País sostiene el acceso con precios diferenciados

Revelan las exigencias de Lali para su show en Paraná

Revelan las exigencias de Lali para su show en Paraná

La Vieja Usina, punto de encuentro para el carnaval de tres ciudades

La Vieja Usina, punto de encuentro para el carnaval de tres ciudades

Se incendió la planta de clasificación de residuos de Urdinarrain

Se incendió la planta de clasificación de residuos de Urdinarrain

Presencia entrerriana en la concentración de Las Yaguaretés

Presencia entrerriana en la concentración de Las Yaguaretés

Policiales
Se incendió la planta de clasificación de residuos de Urdinarrain

Se incendió la planta de clasificación de residuos de Urdinarrain

Mujer de Concordia fallecida en Bariloche: hipótesis preliminar apunta a descompensación

Mujer de Concordia fallecida en Bariloche: hipótesis preliminar apunta a descompensación

Cuerpo calcinado en un auto en Cerrito: estudio de ADN y la posible identidad del cadáver

Cuerpo calcinado en un auto en Cerrito: estudio de ADN y la posible identidad del cadáver

Un muerto tras un choque entre dos camiones y un auto en la Ruta 6

Un muerto tras un choque entre dos camiones y un auto en la Ruta 6

Chajarí: adolescente amenazó con matar a su bebé con un cuchillo

Chajarí: adolescente amenazó con matar a su bebé con un cuchillo

Ovación
Presencia entrerriana en la concentración de Las Yaguaretés

Presencia entrerriana en la concentración de Las Yaguaretés

La Selección Argentina definió dónde hará base en el Mundial 2026

La Selección Argentina definió dónde hará base en el Mundial 2026

Por qué la gente elige ir a conocer La Bombonera y no el Monumental

Por qué la gente elige ir a conocer La Bombonera y no el Monumental

Preocupación en Boca: se lesionó Zeballos y se perdería el próximo juego

Preocupación en Boca: se lesionó Zeballos y se perdería el próximo juego

River Plate habilitará la venta de cerveza con alcohol en el Monumental

River Plate habilitará la venta de cerveza con alcohol en el Monumental

La provincia
Gualeguaychú: el Carnaval del País sostiene el acceso con precios diferenciados

Gualeguaychú: el Carnaval del País sostiene el acceso con precios diferenciados

La Vieja Usina, punto de encuentro para el carnaval de tres ciudades

La Vieja Usina, punto de encuentro para el carnaval de tres ciudades

Valle María suspendió el ingreso al agua en el balneario por contaminación bacteriológica

Valle María suspendió el ingreso al agua en el balneario por contaminación bacteriológica

Accidentes de tránsito en Entre Ríos: 27 víctimas en enero y la imprudencia humana como principal causa

Accidentes de tránsito en Entre Ríos: 27 víctimas en enero y la imprudencia humana como principal causa

Joaquín Arijón destacó el alcance cultural y social de la 35ª Fiesta Nacional del Mate

Joaquín Arijón destacó el alcance cultural y social de la 35ª Fiesta Nacional del Mate

Dejanos tu comentario