Se incendió la planta de clasificación de residuos de Urdinarrain

Un incendio en la planta municipal de residuos de Urdinarrain causó importantes daños materiales, sin afectar el servicio de recolección.

En la noche del miércoles, alrededor de las 22:30, las cámaras de seguridad registraron el inicio de un incendio en la planta municipal de clasificación de residuos de Urdinarrain, en el departamento Gualeguaychú.

Ante lo sucedido, el municipio realizó la denuncia correspondiente, dando inicio a una investigación policial que permitirá determinar las causas del siniestro. Los daños materiales son muy importantes y, durante la mañana, continuaban las tareas en el lugar, con algunos focos activos en el interior de la planta.

Pedido a la comunidad

"Esta lamentable pérdida no sólo afecta el servicio de recolección ni separación de residuos. Por eso, pedimos la colaboración de toda la comunidad, continuando con la separación en origen y respetando los días y horarios establecidos para sacar los residuos. Asimismo, no llevar los residuos a la planta fuera del horario de atención del personal municipal o , es decir, después de las 18 h o durante los fines de semana", indicaron desde la Municipalidad.

Finalmente, agradecieron al Cuerpo de Bomberos Voluntarios, a la Policía local y a los empleados municipales, que "con gran compromiso y dedicación trabajan para mitigar las consecuencias de este siniestro".