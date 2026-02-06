Reforma laboral: la CGT evalúa medidas y crece la tensión con el Gobierno

La CGT se reunirá el viernes para definir acciones contra la reforma laboral de Milei, ante la falta de apoyo de la mayoría de los gobernadores.

El Consejo Directivo de la CGT se reunirá este viernes 6 de febrero a las 11 para establecer qué acciones implementará para rechazar la reforma laboral que impulsa Javier Milei y que se debatirá el miércoles 11 en el Senado. Dos factores parecen impulsar a la CGT hacía un posible paro general: la falta de resultados en las conversaciones que los referentes cegetistas más moderados tuvieron con los gobernadores y la presión de sectores de la central obrera que piden mostrarse más duros con el Gobierno.

En la previa a esta reunión, que tendrá lugar en la sede de la central de la calle Azopardo, el triunviro Jorge Sola anunció que la conducción de la organización se encontró con seis gobernadores peronistas que no aprueban la reforma laboral.

Diálogo con gobernadores

“En el trabajo que venimos realizando advirtiendo sobre la conculcación de derechos de la denominada Ley de Modernización Laboral, la conducción de CGT se reunió con los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; La Rioja, Ricardo Quintela; Santiago del Estero, Elías Suárez; y Tierra del Fuego, Gustavo Melella, en rechazo de la ley de precarización laboral que impulsa el gobierno nacional”, escribió Sola en sus redes sociales.

Por su parte, la agencia Noticias Argentinas informó que la CGT no logró obtener apoyo del resto de los gobernadores, y varios de ellos decidieron reprogramaron o directamentelos suspender encuentros que habían pactado, por ejemplo, Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba).

En ese contexto, el triunviro Cristian Jerónimo encabezó este jueves una reunión “en defensa de los estatutos laborales” con organizaciones sindicales que se verían fuertemente afectadas por la reforma laboral.