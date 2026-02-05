Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Etacer Paraná-Santa Fe habilitará la posibilidad de viajar parados

La empresa Etacer informó que desde el 6 de febrero los viajes Paraná - Santa Fe habilitan pasajeros parados con control y medidas de seguridad.

5 de febrero 2026 · 20:47hs
Desde este viernes

UNOER/ archivo

Desde este viernes, se podrá viajar parado en colectivos Etacer Paraná - Santa Fe.

A partir del 6 de febrero, los servicios Paraná - Santa Fe habilitan la posibilidad de viajar parados, según comunicó oficialmente Etacer. La medida permitirá un límite de 18 pasajeros de pie con “estrictas medidas de seguridad” y contará con un “control de servicio” durante todo el trayecto.

En la publicación oficial, Etacer destacó la importancia de esta modalidad: “Hay cosas que no pueden esperar”, sostuvieron, y agregaron: “Mientras esperás, tu día no avanza”. La empresa aclaró además que la opción de viajar parado está regulada y autorizada por el organismo correspondiente.

El gobierno provincial coordina el operativo de seguridad en la Fiesta Nacional del Mate.

El Gobierno provincial coordina el operativo de seguridad en la Fiesta Nacional del Mate

Mujer fue engañada por presuntos secuestradores y entregó 800 mil pesos, dólares y euros

Mujer fue engañada por presuntos secuestradores y entregó 800 mil pesos, dólares y euros

Nuevas opciones y mayor comodidad

Etacer señaló que los pasajeros ahora tienen más alternativas para acceder al servicio: “Ahora podés elegir viajar parado con medidas de seguridad”, informaron. Además, destacaron que ya no es necesario acercarse a la terminal para asegurarse un lugar: “Ahora podés esperar el colectivo en tu barrio o cerca de casa”.

La publicación de Etacer en sus redes sociales

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por ETACER (@etacercruza)

La empresa argumentó que esta modalidad permitirá “más capacidad, menos espera” y remarcó que los viajes se realizarán por autovía, con velocidad regulada para garantizar que los colectivos lleguen “mejor y a tiempo”.

LEER MÁS: Mujer fue engañada por presuntos secuestradores y entregó 800 mil pesos, dólares y euros

Destino Paraná - Santa Fe

Para tranquilizar a los usuarios, Etacer enfatizó: “Viajar parado también es seguro”, y aclaró que “no es una prueba, es una nueva forma de viajar”. Con esto, la compañía busca que los pasajeros puedan planificar sus trayectos con antelación, aumentando la eficiencia del servicio y reduciendo los tiempos de espera en terminales y paradas.

Paraná Santa Fe Servicios control
Noticias relacionadas
Joaquín Arijón destacó el alcance cultural y social de la 35ª Fiesta Nacional del Mate

Joaquín Arijón destacó el alcance cultural y social de la 35ª Fiesta Nacional del Mate

fiesta nacional del mate: mateando abre sus puertas este jueves en sala mayo

Fiesta Nacional del Mate: Mateando abre sus puertas este jueves en Sala Mayo

Paraná se alista para la Vuelta al Islote Curupí

Paraná se alista para la Vuelta al Islote Curupí

Amplían el sector preferencial de la Fiesta Nacional del Mate

Amplían el sector preferencial de la Fiesta Nacional del Mate

Ver comentarios

Lo último

Cuerpo calcinado: secuestraron una camioneta en Cerrito y detuvieron a un joven en Paraná

Cuerpo calcinado: secuestraron una camioneta en Cerrito y detuvieron a un joven en Paraná

Prisión domiciliaria para el joven acusado de violar a una adolescente en Santa Elena

Prisión domiciliaria para el joven acusado de violar a una adolescente en Santa Elena

Etacer Paraná-Santa Fe habilitará la posibilidad de viajar parados

Etacer Paraná-Santa Fe habilitará la posibilidad de viajar parados

Ultimo Momento
Cuerpo calcinado: secuestraron una camioneta en Cerrito y detuvieron a un joven en Paraná

Cuerpo calcinado: secuestraron una camioneta en Cerrito y detuvieron a un joven en Paraná

Prisión domiciliaria para el joven acusado de violar a una adolescente en Santa Elena

Prisión domiciliaria para el joven acusado de violar a una adolescente en Santa Elena

Etacer Paraná-Santa Fe habilitará la posibilidad de viajar parados

Etacer Paraná-Santa Fe habilitará la posibilidad de viajar parados

Los Pumitas volverán a concentrar y entrenar en Paraná

Los Pumitas volverán a concentrar y entrenar en Paraná

Una baja muy sensible para Boca: Zeballos se perderá los próximos seis partidos

Una baja muy sensible para Boca: Zeballos se perderá los próximos seis partidos

Policiales
Cuerpo calcinado: secuestraron una camioneta en Cerrito y detuvieron a un joven en Paraná

Cuerpo calcinado: secuestraron una camioneta en Cerrito y detuvieron a un joven en Paraná

Se incendió la planta de clasificación de residuos de Urdinarrain

Se incendió la planta de clasificación de residuos de Urdinarrain

Mujer de Concordia fallecida en Bariloche: hipótesis preliminar apunta a descompensación

Mujer de Concordia fallecida en Bariloche: hipótesis preliminar apunta a descompensación

Cuerpo calcinado en un auto en Cerrito: estudio de ADN y la posible identidad del cadáver

Cuerpo calcinado en un auto en Cerrito: estudio de ADN y la posible identidad del cadáver

Un muerto tras un choque entre dos camiones y un auto en la Ruta 6

Un muerto tras un choque entre dos camiones y un auto en la Ruta 6

Ovación
Los Pumitas volverán a concentrar y entrenar en Paraná

Los Pumitas volverán a concentrar y entrenar en Paraná

Una baja muy sensible para Boca: Zeballos se perderá los próximos seis partidos

Una baja muy sensible para Boca: Zeballos se perderá los próximos seis partidos

Un árbitro denunció que le robaron 1.500 dólares del vestuario: dura sanción en el Ascenso

Un árbitro denunció que le robaron 1.500 dólares del vestuario: dura sanción en el Ascenso

Presencia entrerriana en la concentración de Las Yaguaretés

Presencia entrerriana en la concentración de Las Yaguaretés

La Selección Argentina definió dónde hará base en el Mundial 2026

La Selección Argentina definió dónde hará base en el Mundial 2026

La provincia
Prisión domiciliaria para el joven acusado de violar a una adolescente en Santa Elena

Prisión domiciliaria para el joven acusado de violar a una adolescente en Santa Elena

Etacer Paraná-Santa Fe habilitará la posibilidad de viajar parados

Etacer Paraná-Santa Fe habilitará la posibilidad de viajar parados

Mujer fue engañada por presuntos secuestradores y entregó 800 mil pesos, dólares y euros

Mujer fue engañada por presuntos secuestradores y entregó 800 mil pesos, dólares y euros

Gualeguaychú: el Carnaval del País sostiene el acceso con precios diferenciados

Gualeguaychú: el Carnaval del País sostiene el acceso con precios diferenciados

La Vieja Usina, punto de encuentro para el carnaval de tres ciudades

La Vieja Usina, punto de encuentro para el carnaval de tres ciudades

Dejanos tu comentario