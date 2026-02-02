Un llamado al 911 derivó en un emotivo gesto policial: un niño que pedía monedas para su cumpleaños recibió torta, regalos y una celebración inolvidable.

Pedía monedas para festejar su cumpleaños y la policía lo sorprendió.

Un gesto de solidaridad y empatía protagonizado por efectivos policiales conmovió a vecinos y usuarios de redes sociales en la ciudad de La Plata , luego de que se viralizara una historia ocurrida en los últimos días.

El episodio se inició a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un menor de edad pidiendo monedas en el semáforo ubicado en la intersección de calle 52, entre 144 y 145. Al arribar al lugar, los policías dialogaron con el niño, quien les explicó que vivía a pocas cuadras y que estaba pidiendo dinero porque era su cumpleaños y quería comprarse un bizcochuelo para festejar.

La policía celebró el cumpleaños de un niño

Policía de la Provincia de Buenos Aires.mp4

Conmovido por la situación, uno de los efectivos decidió acompañarlo hasta su vivienda y le prometió regresar con una torta para celebrar su cumpleaños. Posteriormente, durante el día viernes, los policías realizaron una colecta solidaria junto a familiares, amigos y compañeros del Comando de Patrullas La Plata.

Gracias a la colaboración reunida, lograron comprarle un pastel y varios regalos. Finalmente, regresaron al domicilio del niño, donde compartieron un emotivo momento, le entregaron los obsequios y le cantaron el "Feliz Cumpleaños", brindándole una celebración que difícilmente olvidará.

El gesto fue destacado por vecinos y usuarios de La Plata en redes sociales, quienes resaltaron el accionar de los efectivos como un ejemplo de cercanía y humanidad por parte de la policía.