Uno Entre Rios | El País | Policía

Pedía monedas para festejar su cumpleaños y la policía lo sorprendió

Un llamado al 911 derivó en un emotivo gesto policial: un niño que pedía monedas para su cumpleaños recibió torta, regalos y una celebración inolvidable.

2 de febrero 2026 · 11:14hs
Pedía monedas para festejar su cumpleaños y la policía lo sorprendió.

Pedía monedas para festejar su cumpleaños y la policía lo sorprendió.

Un gesto de solidaridad y empatía protagonizado por efectivos policiales conmovió a vecinos y usuarios de redes sociales en la ciudad de La Plata, luego de que se viralizara una historia ocurrida en los últimos días.

El episodio se inició a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un menor de edad pidiendo monedas en el semáforo ubicado en la intersección de calle 52, entre 144 y 145. Al arribar al lugar, los policías dialogaron con el niño, quien les explicó que vivía a pocas cuadras y que estaba pidiendo dinero porque era su cumpleaños y quería comprarse un bizcochuelo para festejar.

Se incorporan las primeras cuatro mujeres a la sección patrulla motorizada de la Policía.

Se incorporan las primeras cuatro mujeres a la sección patrulla motorizada de la Policía

Rosario del Tala: se incorporaron 80 mujeres a la Escuela de Suboficiales de la Policía de Entre Ríos.

Rosario del Tala: se incorporaron 80 mujeres a la Escuela de Suboficiales de la Policía de Entre Ríos

LEER MÁS: Gualeguaychú: Lilia cumplió 103 años y lo festejó con la Colonia Municipal

La policía celebró el cumpleaños de un niño

Policía de la Provincia de Buenos Aires.mp4

Conmovido por la situación, uno de los efectivos decidió acompañarlo hasta su vivienda y le prometió regresar con una torta para celebrar su cumpleaños. Posteriormente, durante el día viernes, los policías realizaron una colecta solidaria junto a familiares, amigos y compañeros del Comando de Patrullas La Plata.

Gracias a la colaboración reunida, lograron comprarle un pastel y varios regalos. Finalmente, regresaron al domicilio del niño, donde compartieron un emotivo momento, le entregaron los obsequios y le cantaron el "Feliz Cumpleaños", brindándole una celebración que difícilmente olvidará.

El gesto fue destacado por vecinos y usuarios de La Plata en redes sociales, quienes resaltaron el accionar de los efectivos como un ejemplo de cercanía y humanidad por parte de la policía.

Policía Cumpleaños La Plata
Noticias relacionadas
Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay.

Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay

arrancan las sesiones extraordinarias del congreso

Arrancan las sesiones extraordinarias del Congreso

el gobierno oficializo la designacion de un militar retirado en el servicio meteorologico nacional

El gobierno oficializó la designación de un militar retirado en el Servicio Meteorológico Nacional

El INCAA se movilizará en contra del desfinanciamiento

El INCAA se movilizará en contra del desfinanciamiento

Ver comentarios

Lo último

Bad Bunny criticó las políticas migratorias de Trump con un fuerte mensaje en los Grammy

Bad Bunny criticó las políticas migratorias de Trump con un fuerte mensaje en los Grammy

Atlético Neuquén lidera el apoyo popular en la Liga Paranaense de Fútbol

Atlético Neuquén lidera el apoyo popular en la Liga Paranaense de Fútbol

La Unión de Colón derrotó a un rival directo

La Unión de Colón derrotó a un rival directo

Ultimo Momento
Bad Bunny criticó las políticas migratorias de Trump con un fuerte mensaje en los Grammy

Bad Bunny criticó las políticas migratorias de Trump con un fuerte mensaje en los Grammy

Atlético Neuquén lidera el apoyo popular en la Liga Paranaense de Fútbol

Atlético Neuquén lidera el apoyo popular en la Liga Paranaense de Fútbol

La Unión de Colón derrotó a un rival directo

La Unión de Colón derrotó a un rival directo

La mariagrandense Milagros Rivas dejó Newells y se sumó a San Luis FC

La mariagrandense Milagros Rivas dejó Newell's y se sumó a San Luis FC

Pedía monedas para festejar su cumpleaños y la policía lo sorprendió

Pedía monedas para festejar su cumpleaños y la policía lo sorprendió

Policiales
Paraná: delincuentes le robaron a jubilados, huyeron y chocaron

Paraná: delincuentes le robaron a jubilados, huyeron y chocaron

Un adolescente fue baleado en La Paz y detuvieron a un joven

Un adolescente fue baleado en La Paz y detuvieron a un joven

Paola García: investigan si su muerte se debió a mala praxis

Paola García: investigan si su muerte se debió a mala praxis

Ruta 6: camión que transportaba autos volcó cerca de Guardamonte

Ruta 6: camión que transportaba autos volcó cerca de Guardamonte

Incendios rurales dan mucho trabajo a los bomberos de Ceibas

Incendios rurales dan mucho trabajo a los bomberos de Ceibas

Ovación
Liga Femenina: dura derrota de Rocamora en el sur del pais

Liga Femenina: dura derrota de Rocamora en el sur del pais

Atlético Neuquén lidera el apoyo popular en la Liga Paranaense de Fútbol

Atlético Neuquén lidera el apoyo popular en la Liga Paranaense de Fútbol

La Unión de Colón derrotó a un rival directo

La Unión de Colón derrotó a un rival directo

La mariagrandense Milagros Rivas dejó Newells y se sumó a San Luis FC

La mariagrandense Milagros Rivas dejó Newell's y se sumó a San Luis FC

Racing quiere salir del fondo de la tabla

Racing quiere salir del fondo de la tabla

La provincia
FEPA denuncia a Marcos Di Giuseppe por avalar explotación laboral en el Puerto de Concepción

FEPA denuncia a Marcos Di Giuseppe por avalar explotación laboral en el Puerto de Concepción

Emitieron un alerta meteorológica por altas temperaturas en Entre Ríos

Emitieron un alerta meteorológica por altas temperaturas en Entre Ríos

El Hospital de la Baxada se incorpora como prestador de internación de pacientes con PAMI

El Hospital de la Baxada se incorpora como prestador de internación de pacientes con PAMI

Pueblos Originarios bregan por su identidad territorial en la Patagonia

Pueblos Originarios bregan por su identidad territorial en la Patagonia

Villa Clara celebró 124° años de historia

Villa Clara celebró 124° años de historia

Dejanos tu comentario