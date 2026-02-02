Un gesto de solidaridad y empatía protagonizado por efectivos policiales conmovió a vecinos y usuarios de redes sociales en la ciudad de La Plata, luego de que se viralizara una historia ocurrida en los últimos días.
Pedía monedas para festejar su cumpleaños y la policía lo sorprendió
Un llamado al 911 derivó en un emotivo gesto policial: un niño que pedía monedas para su cumpleaños recibió torta, regalos y una celebración inolvidable.
El episodio se inició a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un menor de edad pidiendo monedas en el semáforo ubicado en la intersección de calle 52, entre 144 y 145. Al arribar al lugar, los policías dialogaron con el niño, quien les explicó que vivía a pocas cuadras y que estaba pidiendo dinero porque era su cumpleaños y quería comprarse un bizcochuelo para festejar.
La policía celebró el cumpleaños de un niño
Conmovido por la situación, uno de los efectivos decidió acompañarlo hasta su vivienda y le prometió regresar con una torta para celebrar su cumpleaños. Posteriormente, durante el día viernes, los policías realizaron una colecta solidaria junto a familiares, amigos y compañeros del Comando de Patrullas La Plata.
Gracias a la colaboración reunida, lograron comprarle un pastel y varios regalos. Finalmente, regresaron al domicilio del niño, donde compartieron un emotivo momento, le entregaron los obsequios y le cantaron el "Feliz Cumpleaños", brindándole una celebración que difícilmente olvidará.
El gesto fue destacado por vecinos y usuarios de La Plata en redes sociales, quienes resaltaron el accionar de los efectivos como un ejemplo de cercanía y humanidad por parte de la policía.