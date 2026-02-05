Uno Entre Rios | Ovación | Turismo Nacional

Los autos del Turismo Nacional hicieron vibrar a la gente en el Parque Urquiza

Los autos del Turismo Nacional hicieron vibrar al público presente en el Parque Urquiza de Paraná, en la previa de lo que será el inicio de su campeonato.

5 de febrero 2026 · 23:14hs
La gente se acercó a ver el paso de los autos del Turismo Nacional en el Parque Urquiza.

Prensa TN

Los autos del Turismo Nacional se mostraron en el Parque Urquiza.

Gentileza Velocisimo LT10

Autoridades y pilotos dieron una conferencia en la zona del monumento al General Justo José de Urquiza.

Los autos del Turismo Nacional hicieron vibrar al público presente en la zona del Parque Urquiza de Paraná, en la previa de lo que será la apertura del campeonato 2026 en el autódromo capitalino, el sábado y el domingo. Será la primera categoría en levantar el telón del automovilismo argentino.

El espectáculo fue disfrutado por grandes y chicos en el Parque, como así también en la Avenida Costanera por donde también pasaron las máquinas.

El autodrómo Ciudad de Paraná será sede de la primera fecha del TN. La competencia fue presentada con la participación del piloto local Exequiel Bastidas.

Paraná palpita el inicio de la temporada 2026 del Turismo Nacional

Antes de salir a rodar por un sector emblemático de la capital provincial, hubo una presentación de la fecha con la participación de diferentes autoridades y pilotos. El encuentro fue cerca del monumento al General Justo José de Urquiza.

Las pruebas del Turismo Nacional

La categoría comenzó a girar el miércoles en el trazado del Club de Volantes Entrerrianos, donde hubo jornada de pruebas para la Clase 2 y 3 con temperatura ambiente de 35° y 60° en asfalto.

En tanto, Martín Leston dominó este jueves la tanda general de entrenamientos en las pruebas comunitarias que el TN Clase 2 disputó en Paraná. A bordo de Peugeot 208 atendido por el equipo Antolín Competición cronometró el mejor tiempo marcando 1'35"704/1000, superando por apenas una 1/10 a Francisco Coltrinari, también a los mandos de un Peugeot 208, pero atendido por el equipo Saturni Racing.

En lo que respecta a la Clase 3, Bautista Damiani obtuvo el mejor tiempo en la tanda general de entrenamientos. Quien se consagró campeón de la Clase 2 el pasado 30 de noviembre en el Autódromo Ciudad de San Martín, se estrena en esta temporada de un Volkswagen Vento GLI construido por Saturni Racing.

Luego de cronometrar 1'31"790/1000, superó por tres décimas a Ricardo Risatti, quien lleva a cabo su primera experiencia a bordo del Citroën C-Elysée atendido por Nico Kern Racing Car, mientras que Facundo Ardusso cerró un destacado estreno con el equipo Ale Bucci Racing, a bordo del Toyota Corolla obteniendo el tercer lugar.

