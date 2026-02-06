Brasil encabeza la demanda de viajes para el fin de semana extra largo de Carnaval

Agencias de Paraná coinciden en que muchos aprovechan el fin de semana largo para sumar días a sus vacaciones para disfrutar de las playas de Brasil.

Camboriú es uno de los destinos elegidos por los pasanaenses para disfrutar del fin de semana largo de Carnaval.

A pocos días del fin de semana largo de Carnaval, que este año se extenderá desde el sábado 14 al martes 17, las agencias de viajes de Paraná registran un sostenido interés por parte de los entrerrianos que buscan una escapada para cortar con la rutina. Si bien el movimiento es intenso, los operadores coinciden en que no hubo un pico de ventas exclusivo por el feriado, sino una continuidad de la demanda que se viene observando durante todo el verano, en que Brasil encabeza las predilecciones.

Desde el sector explican que el público se reparte entre quienes optan por destinos nacionales y quienes, aprovechando la paridad cambiaria, eligen viajar al exterior, especialmente a Brasil y el Caribe. En ambos casos, el feriado largo aparece como una oportunidad ideal para sumar días de descanso o enganchar vacaciones más extensas.

Brasil, un destino predilecto

De cara al fin de semana largo de Carnaval, la disponibilidad es acotada, especialmente en los destinos más demandados. No obstante, desde las agencias aseguran que todavía quedan algunas alternativas, tanto nacionales como internacionales, para quienes decidan viajar a último momento.

Entre los destinos internacionales, Brasil vuelve a posicionarse como uno de los más solicitados para esta fecha. Camboriú y Canasvieiras encabezan el ranking de ventas, tanto en paquetes en bus como en aéreo, aunque estos últimos presentan precios más elevados por la menor disponibilidad de plazas. “Camboriú es lo que más se vende hoy en día. Si no hay lugar ahí, la gente consulta por Canasvieiras”, explicó Martina, asesora de una agencia de la región.

En este marco, informó que para el fin de semana largo de Carnaval, un paquete en bus a Camboriú ronda entre los 700 y 800 dólares por persona, dependiendo del hotel y los servicios incluidos.

playa brasil verano florianopolis vacaciones.jpg

La cercanía, las playas y los costos más accesibles en gastronomía y consumo diario son algunos de los factores que explican la preferencia por el país vecino. “Brasil está más barato que Argentina y eso influye mucho en la decisión”, coinciden desde el sector.

En cuanto a los destinos nacionales, Cataratas del Iguazú, Mendoza y Villa de Merlo aparecen entre las opciones más buscadas. En el caso de Iguazú, un paquete de cuatro noches con media pensión ronda los 450.000 pesos por pasajero.

Sin embargo, las agencias destacan que, frente a la compleja situación económica, crecieron con fuerza las salidas de un día, especialmente para quienes no pueden afrontar un viaje con estadía. Buenos Aires y Córdoba lideran este segmento, con propuestas que incluyen recorridos urbanos, visitas a estadios y paseos culturales. “Las escapadas de un día son hoy nuestro fuerte. Son una alternativa para familias numerosas, jubilados o personas que no tienen mucho tiempo ni presupuesto, pero igual quieren despejarse”, señaló Martina.

Sobre este punto, precisó que destinos como Miramar o Mar del Plata con Sierra de los Padres ya se encuentran agotados para algunas fechas.

Más viajes al exterior

Desde otra agencia de Paraná, Giselle aportó una mirada complementaria y explicó que, en comparación con otros años, se vendió más turismo internacional que nacional para la temporada estival, y mucha gente aprovecha el fin de semana largo para sumar más días. “Hoy un viaje dentro del país sale lo mismo o incluso más caro que uno al exterior, y la gente lo ve así: por un poco más de plata, se va más lejos”, sostuvo.

Brasil y el Caribe encabezan las ventas internacionales, aunque también se registró interés por destinos como Colombia, donde un paquete a Santa Marta ronda los 1.000 dólares por persona, incluyendo aéreo y alojamiento. Aruba, por su parte, se consolidó como una opción atractiva por la ausencia de huracanes y lluvias intensas, además de la posibilidad de alojarse en departamentos sin sistema all inclusive, que en este destino en particular suelen ser más costosos.

Los cruceros también continúan siendo una alternativa elegida, tanto en salidas desde Buenos Aires hacia Brasil como en recorridos por el Caribe o Europa, aunque sin alcanzar el boom que tuvo el sector una década atrás. “Se vende, pero no al nivel de hace 10 años”, indicaron.

Nuevos perfiles de viajeros

Un dato que destacan las agencias es el cambio en el perfil del viajero. Además de familias y parejas, creció notablemente la cantidad de personas que viajan solas. “Antes no se veía tanto. Hoy viajan solos hombres y mujeres, sin problema, y hay opciones para compartir habitación y evitar pagar suplemento single”, explicó Giselle.