Uno Entre Rios | Ovación | Los Pumitas

Los Pumitas volverán a concentrar y entrenar en Paraná

Los entrenamientos de Los Pumitas en Paraná serán abiertos, brindando una excelente oportunidad para observar e intercambiar experiencias.

5 de febrero 2026 · 20:15hs
Los Pumitas volverán a concentrar y entrenar en Paraná

Los Pumitas volverán a concentrar y entrenar en Paraná

El equipo M20 de la Selección Argentina de Rugby, conocidos como Los Pumitas, llevará adelante una concentración en la ciudad de Paraná desde el martes 10 hasta el sábado 14 de febrero, en una semana de trabajo intensivo que también tendrá un fuerte eje en la formación y capacitación.

En el marco de esta concentración, y con el acompañamiento de ConectaRugby, se desarrollará una capacitación destinada a entrenadores de la región, que tendrá lugar el martes 10 de febrero a las 19:30 hs, en las instalaciones del Club Atlético Estudiantes (CAE). La charla estará a cargo de Nicolás Fernández Miranda, junto a entrenadores del staff del equipo M20.

Eusebio Guiñazú es el nuevo entrenador asistente de Los Pumitas.

Eusebio Guiñazú es el nuevo entrenador asistente de Los Pumitas

Una baja muy sensible para Boca: Zeballos se perderá los próximos seis partidos.

Una baja muy sensible para Boca: Zeballos se perderá los próximos seis partidos

LEER MÁS: Presencia entrerriana en la concentración de Las Yaguaretés

Además, los entrenamientos del plantel serán abiertos, brindando una excelente oportunidad para que entrenadores interesados puedan observar, intercambiar experiencias y continuar su proceso de formación.

Cronograma de actividades

– Martes 10/02 – 19:30 hs

Charla para entrenadores – Nicolás Fernández Miranda (CAE)

– Miércoles 11/02

10:00 a 12:00 hs – Entrenamiento abierto (CAE Plumazo)

17:30 a 19:00 hs – Entrenamiento abierto (CAE Parque Urquiza)

Los Pumitas volverán a concentrar y entrenar en Paraná

LOS PUMITAS PARANÁ
Los Pumitas volverán a concentrar y entrenar en Paraná

Los Pumitas volverán a concentrar y entrenar en Paraná

– Jueves 12/02

10:00 a 12:00 hs – Entrenamiento abierto (CAE Plumazo)

17:30 a 19:00 hs – Entrenamiento abierto (CAE Parque Urquiza)

– Viernes 13/02

10:00 a 11:00 hs – Entrenamiento abierto (CAE Parque Urquiza)

18:00 a 20:00 hs – Entrenamiento abierto (Santa Fe Rugby Club)

Los Pumitas Paraná entrenamientos Concentración
Noticias relacionadas
El gobierno provincial coordina el operativo de seguridad en la Fiesta Nacional del Mate.

El Gobierno provincial coordina el operativo de seguridad en la Fiesta Nacional del Mate

Un árbitro denunció que le robaron US$1500 del vestuario: dura sanción en el Ascenso.

Un árbitro denunció que le robaron 1.500 dólares del vestuario: dura sanción en el Ascenso

Franco Soldano, en las instalaciones del Club Patronato, junto a Adrián Bruffal y Víctor Muller.

Patronato refuerza el ataque con un delantero con pasado en Boca

Presencia entrerriana en la concentración de Las Yaguaretés.

Presencia entrerriana en la concentración de Las Yaguaretés

Ver comentarios

Lo último

Los Pumitas volverán a concentrar y entrenar en Paraná

Los Pumitas volverán a concentrar y entrenar en Paraná

Una baja muy sensible para Boca: Zeballos se perderá los próximos seis partidos

Una baja muy sensible para Boca: Zeballos se perderá los próximos seis partidos

El Gobierno provincial coordina el operativo de seguridad en la Fiesta Nacional del Mate

El Gobierno provincial coordina el operativo de seguridad en la Fiesta Nacional del Mate

Ultimo Momento
Los Pumitas volverán a concentrar y entrenar en Paraná

Los Pumitas volverán a concentrar y entrenar en Paraná

Una baja muy sensible para Boca: Zeballos se perderá los próximos seis partidos

Una baja muy sensible para Boca: Zeballos se perderá los próximos seis partidos

El Gobierno provincial coordina el operativo de seguridad en la Fiesta Nacional del Mate

El Gobierno provincial coordina el operativo de seguridad en la Fiesta Nacional del Mate

Un árbitro denunció que le robaron 1.500 dólares del vestuario: dura sanción en el Ascenso

Un árbitro denunció que le robaron 1.500 dólares del vestuario: dura sanción en el Ascenso

Mujer fue engañada por presuntos secuestradores y entregó 800 mil pesos, dólares y euros

Mujer fue engañada por presuntos secuestradores y entregó 800 mil pesos, dólares y euros

Policiales
Se incendió la planta de clasificación de residuos de Urdinarrain

Se incendió la planta de clasificación de residuos de Urdinarrain

Mujer de Concordia fallecida en Bariloche: hipótesis preliminar apunta a descompensación

Mujer de Concordia fallecida en Bariloche: hipótesis preliminar apunta a descompensación

Cuerpo calcinado en un auto en Cerrito: estudio de ADN y la posible identidad del cadáver

Cuerpo calcinado en un auto en Cerrito: estudio de ADN y la posible identidad del cadáver

Un muerto tras un choque entre dos camiones y un auto en la Ruta 6

Un muerto tras un choque entre dos camiones y un auto en la Ruta 6

Chajarí: adolescente amenazó con matar a su bebé con un cuchillo

Chajarí: adolescente amenazó con matar a su bebé con un cuchillo

Ovación
Los Pumitas volverán a concentrar y entrenar en Paraná

Los Pumitas volverán a concentrar y entrenar en Paraná

Una baja muy sensible para Boca: Zeballos se perderá los próximos seis partidos

Una baja muy sensible para Boca: Zeballos se perderá los próximos seis partidos

Un árbitro denunció que le robaron 1.500 dólares del vestuario: dura sanción en el Ascenso

Un árbitro denunció que le robaron 1.500 dólares del vestuario: dura sanción en el Ascenso

Presencia entrerriana en la concentración de Las Yaguaretés

Presencia entrerriana en la concentración de Las Yaguaretés

La Selección Argentina definió dónde hará base en el Mundial 2026

La Selección Argentina definió dónde hará base en el Mundial 2026

La provincia
Mujer fue engañada por presuntos secuestradores y entregó 800 mil pesos, dólares y euros

Mujer fue engañada por presuntos secuestradores y entregó 800 mil pesos, dólares y euros

Gualeguaychú: el Carnaval del País sostiene el acceso con precios diferenciados

Gualeguaychú: el Carnaval del País sostiene el acceso con precios diferenciados

La Vieja Usina, punto de encuentro para el carnaval de tres ciudades

La Vieja Usina, punto de encuentro para el carnaval de tres ciudades

Valle María suspendió el ingreso al agua en el balneario por contaminación bacteriológica

Valle María suspendió el ingreso al agua en el balneario por contaminación bacteriológica

Accidentes de tránsito en Entre Ríos: 27 víctimas en enero y la imprudencia humana como principal causa

Accidentes de tránsito en Entre Ríos: 27 víctimas en enero y la imprudencia humana como principal causa

Dejanos tu comentario