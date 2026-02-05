El equipo M20 de la Selección Argentina de Rugby, conocidos como Los Pumitas, llevará adelante una concentración en la ciudad de Paraná desde el martes 10 hasta el sábado 14 de febrero, en una semana de trabajo intensivo que también tendrá un fuerte eje en la formación y capacitación.
Los Pumitas volverán a concentrar y entrenar en Paraná
Los entrenamientos de Los Pumitas en Paraná serán abiertos, brindando una excelente oportunidad para observar e intercambiar experiencias.
En el marco de esta concentración, y con el acompañamiento de ConectaRugby, se desarrollará una capacitación destinada a entrenadores de la región, que tendrá lugar el martes 10 de febrero a las 19:30 hs, en las instalaciones del Club Atlético Estudiantes (CAE). La charla estará a cargo de Nicolás Fernández Miranda, junto a entrenadores del staff del equipo M20.
Además, los entrenamientos del plantel serán abiertos, brindando una excelente oportunidad para que entrenadores interesados puedan observar, intercambiar experiencias y continuar su proceso de formación.
Cronograma de actividades
– Martes 10/02 – 19:30 hs
Charla para entrenadores – Nicolás Fernández Miranda (CAE)
– Miércoles 11/02
10:00 a 12:00 hs – Entrenamiento abierto (CAE Plumazo)
17:30 a 19:00 hs – Entrenamiento abierto (CAE Parque Urquiza)
– Jueves 12/02
10:00 a 12:00 hs – Entrenamiento abierto (CAE Plumazo)
17:30 a 19:00 hs – Entrenamiento abierto (CAE Parque Urquiza)
– Viernes 13/02
10:00 a 11:00 hs – Entrenamiento abierto (CAE Parque Urquiza)
18:00 a 20:00 hs – Entrenamiento abierto (Santa Fe Rugby Club)