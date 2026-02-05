Una baja muy sensible para Boca: Zeballos se perderá los próximos seis partidos.

El desgarro grado II-III del bíceps femoral izquierdo sufrido en la práctica matutina del miércoles, marginará al Changuito Zeballos entre 30 y 45 días.

La doble jornada de entrenamientos del miércoles fue olvidable para Boca, que por la mañana perdió a Exequiel Zeballos por un desgarro grado II-III en el bíceps femoral izquierdo y por la tarde sufrió la lesión de Ander Herrera, quien también tuvo una ruptura fibrilar de grado I en recto anterior del muslo derecho. Desde el cuerpo médico del club estiman que el Chango estará fuera de la canchas entre 30 y 45 días.

Además de llegar en su mejor momento, la de Zeballos se suma a una larga lista de lesiones en la delantera que deja a Claudio Úbeda con muy pocas opciones para reemplazarlo. De cara al choque del próximo domingo ante Vélez, su sustituto saldrá de Kevin Zenón e Iker Zufiaurre . El otro juvenil, Gonzalo Gelini, sería titular por el sector derecho.

Más allá de que Miguel Merentiel y Edinson Cavani se entrenaron a la par y podrían regresar a la convocatoria el próximo domingo ante Vélez, Milton Giménez, Lucas Janson, Alan Velasco y Carlos Palacios continúan recuperándose de sus respectivas molestias físicas.

¿Cómo se produjo la lesión del Chango? Fue en un ejercico de uno contra uno, en donde los delanteros practican gambeta y definición ante los defensores. Allí sintió un pinchazo importante que lo obligó a abandonar la práctica y horas más tarde se publicó el parte médico.

El grado de la lesión marginará al santiagueño de, al menos, seis partidos del Xeneize, ya que estará de baja durante todo febrero y, posiblemente, durante los primeros días de marzo. A continuación, los encuentros que se perderá el Chango:

Domingo 8 de febrero | vs. Vélez (V) | 4 días desde su lesión.

Domingo 15 de febrero | vs. Platense (L) | 11 días desde su lesión.

Viernes 20 de febrero | vs. Racing (L) | 16 días desde su lesión.

Martes 24 de febrero | vs. Gimnasia de Chivilcoy (N) | 20 días desde su lesión.

Sábado 28 de febrero | vs. Gimnasia de Mendoza (L) | 25 días desde su lesión.

Miércoles 4 de marzo | vs. Lanús (V) | 29 días desde su lesión.

*Domingo 8 de marzo | vs. Central Córdoba (V) | 33 días desde su lesión.

*Miércoles 11 de marzo | vs. San Lorenzo (L) | 36 días desde su lesión

*Domingo 15 de marzo | vs. Unión (V) | 40 días desde su lesión

*Ya habría superado el plazo mínimo de recuperación y podría regresar en alguno de esos partidos.