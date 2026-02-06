"Ojalá podamos llevar a Peñarol a lo más alto"

Ése es el deseo de Natalio Álvarez, entrenador de Peñarol, que se prepara para la revancha de los octavos de final de la Copa Entre Ríos ante La Florida.

En barrio Pirola se ilusionan. Peñarol logró un gran triunfo en la ida de los octavos de final de la Copa Entre Ríos, en la que derrotó como visitante por 3 a 2 a La Florida de Chajarí tras ir dos goles abajo, y se prepara para la revancha en el estadio Aníbal Giusti, donde buscará el pasaje a cuartos.

“Nos enfrentábamos a un rival desconocido, con viaje de largo trayecto al que no estamos acostumbrados. En los primeros minutos se nos hizo difícil porque los chicos no se adaptaban al partido, además dos jugadores se descompusieron y tuvieron que salir del campo. En ese desorden nos marcaron el primer gol y tuvimos que seguir buscándole la vuelta al partido estando abajo en el marcador. Salimos a buscar el empate de una manera desordenada y cometimos muchos errores. Así vino el segundo gol de ellos, cuando estábamos todos atacando y quedamos mal parados. Fue un primer tiempo para el olvido y en el entretiempo hablamos mucho, remarcando que no estábamos abajo porque éramos menos que el rival sino porque cometimos errores, y que teníamos cómo revertir la situación. Los jugadores entraron con muchas ganas y convencidos de que se podía dar vuelta el resultado, pero jugando de manera ordenada. Los suplentes tuvieron un rol muy importante alentando a sus compañeros desde afuera y empezamos a crecer en el juego, a tal punto de traernos el triunfo a Paraná”, realizó una breve crónica del encuentro disputado en la localidad del departamento Federación el entrenador del conjunto Tricolor, Natalio Álvarez.

Luego, dejó en claro que la victoria fue importante, pero lejos está de creer que fue definitiva: “Si bien fue un buen resultado como visitante, esta serie no está cerrada para nada. Un gol es una diferencia mínima que no te asegura nada y, en Chajarí, nos marcaron dos tantos en 20 minutos más o menos. Por eso tenemos que prepararnos bien y mentalizarnos en cómo debemos jugar. La ventaja es que ya conocemos su forma de jugar y a sus futbolistas, por dónde nos pueden lastimar y trabajar en base a eso”.

En una charla con UNO, el director técnico también analizó las virtudes de su rival de turno, las cuales tratarán de anular para poder concretar la clasificación: “La Florida tiene jugadores muy rápidos por los costados y en la zona central cuenta con jugadores que tratan de abastecerlos casi siempre. Así nos lastimaron de contragolpe. Tendremos que tratar de anular esas virtudes presionando a los jugadores del medio para que no puedan generar juego tan limpio y estar atentos atrás”.

Además, Álvarez también realizó un repaso de lo que ha visto en el certamen organizado por la Federación Entrerriana de Fútbol (FEF), comparándolo con el campeonato que realiza la Liga Paranaense de Fútbol (LPF).

“El torneo de la Liga tiene un muy buen nivel y es muy competitivo –sostuvo–, con rivales muy bien trabajados como Patronato, Belgrano o el mismo Don Bosco por mencionar algunos. Ahora volvimos a enfrentarnos con Don Bosco y jugamos contra Unión de Crespo, que el año pasado había sido campeón de Paraná Campaña y cuenta con jugadores de trayectoria a nivel nacional e internacional como Prediger, y con Arsenal de Viale, que es otro muy buen equipo. Hasta ahora no he notado mucha diferencia con el fútbol local, pero si seguimos avanzando seguro la historia se irá complicando. De todos modos sabemos que todos los partidos serán duros y nosotros trataremos de imponer nuestra forma de jugar, que por ahí no siempre se puede plasmar lo que uno pretende por el estado de la cancha, pero debemos adaptarnos a lo que tenemos. Somos un equipo con muchas ganas y actitud, que juega con bastante intensidad. Eso nos ha permitido lograr buenos resultados”.

Una revancha para Natalio Álvarez

En la edición 2024 de la Copa Entre Ríos, Peñarol llegó a semifinales, instancia en la que quedó eliminado por Malvinas de La Paz. Natalio reconoció que ahora busca una especie de revancha luego de aquella frustración deportiva: “El cuerpo técnico y muchos jugadores de este plantel estuvimos en ese torneo que llegamos a la semifinal, y nos quedó una espina de aquella vez. Esta es una especie de revancha personal, pero sabiendo que es una historia nueva. También para algunos es la primera vez que juegan esta competencia y quieren disfrutar esta experiencia. Apuntamos a hacer una buena campaña, tratando de igualar y mejorar esa actuación de 2024”.

Luego, sentenció que: “Ojalá podamos llegar a lo más alto en este torneo, porque sería hermoso para nosotros como grupo, para la historia de nuestro club y para el fútbol local”.

El sentido de pertenencia en Peñarol

El actual entrenador sabe lo que es defender los colores de la institución de calle Pirán, ya que durante varios años fue el encargado de custodiar el lateral izquierdo. Ese compromiso es el que pregona y, para ello, ha apostado a una gran cantidad de jugadores con sentido de pertenencia.

“Cuando inicie mi ciclo como entrenador siempre aposté a los chicos del club –recordó–. Ya había dirigido categorías juveniles y, actualmente, hay varios jugadores que están en Primera haciendo sus armar, intentando que se vayan convirtiendo en referentes. Nuestra idea es seguir proyectando los jugadores del club y para este torneo subimos dos o tres chicos más, que ya están afianzados. Peñarol es un club de barrio, que todo lo que hace es a base de sacrificio de la gente que está, al que no le sobran recursos pero en el que hay mucho sentido de pertenencia. Nuestros jugadores desde chiquitos se empapan con eso y nos lleva a esa esencia de ser tan aguerridos, de pelear hasta lo último entregándonos al ciento por ciento”.