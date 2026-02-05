Mujer de Concordia fallecida en Bariloche: hipótesis preliminar apunta a descompensación.

Mujer de 62 años nacida en Concordia fue hallada sin vida en el río Manso, cerca de Bariloche. No habría signos de violencia y se aguarda la autopsia.

En la jornada del miércoles se tomó conocimiento del fallecimiento de una mujer de 62 años, nacida en la ciudad de Concordia , cuyo cuerpo fue hallado sin vida en un río de la Patagonia. El hecho ocurrió en el río Manso, al sur de la ciudad de San Carlos de Bariloche, y motivó un amplio operativo de búsqueda y rescate por parte de fuerzas de seguridad de la provincia de Río Negro.

En un primer momento, se había informado que la mujer había salido a pescar y que, tras no regresar, se activó un operativo que culminó con el hallazgo de su cuerpo a la vera del río. Con el correr de las horas, medios de comunicación de Bariloche comenzaron a difundir datos surgidos de las actuaciones policiales y judiciales realizadas en el lugar.

De acuerdo con esas informaciones, la víctima fue identificada como Cecilia María Grandval, de 62 años. El hallazgo se produjo durante la mañana del miércoles, alrededor de las 7.16, en inmediaciones del campo Las Bandurrias, en la zona del kilómetro 25,5 de la Ruta Provincial 83.

Según los datos preliminares difundidos por medios locales, las primeras actuaciones permitieron reconstruir de manera inicial lo ocurrido. La principal hipótesis que manejan los investigadores es que la mujer habría sufrido una descompensación mientras se encontraba cerca de la orilla del río.

En ese contexto, se presume que pudo haber padecido un paro cardíaco, lo que habría derivado en su caída al agua. La fuerte corriente del río Manso habría arrastrado su cuerpo aproximadamente tres kilómetros, hasta que quedó atrapado entre ramas en un sector de la costa.

Durante la inspección del lugar, el personal policial constató la presencia de una caña de pescar en las cercanías del punto donde se presume ocurrió el hecho, lo que refuerza la versión de que la mujer se encontraba pescando al momento del episodio, según destacó el sitio Info Bari.

Asimismo, se informó que el cuerpo presentaba algunos hematomas en la zona de las rodillas, compatibles con una caída accidental, y que no se hallaron signos de violencia ni indicios que permitan suponer la intervención de terceras personas. Por este motivo, en principio, se descarta la hipótesis de un hecho delictivo.

Por disposición del fiscal en turno, el cuerpo fue trasladado a la ciudad de San Carlos de Bariloche, donde se realizará la autopsia correspondiente. Los resultados forenses serán determinantes para establecer con precisión la causa del fallecimiento y confirmar o descartar las hipótesis preliminares.