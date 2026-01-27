Uno Entre Rios | La Provincia | Rosario del Tala

Rosario del Tala: se incorporaron 80 mujeres a la Escuela de Suboficiales de la Policía de Entre Ríos

Son 80 las aspirantes que iniciaron su capacitación en la Escuela de Suboficiales de Rosario del Tala para integrar la tercera promoción femenina del cuerpo.

27 de enero 2026 · 14:52hs
La División Escuela de Suboficiales "General Francisco Ramírez", con sede en la ciudad de Rosario del Tala, dio la bienvenida a 80 nuevas aspirantes que iniciaron su formación como agentes de la Policía de la provincia de Entre Ríos.

Este contingente conforma la vigésima tercera promoción de agentes femeninas que se suman al Cuerpo de Seguridad provincial, reafirmando el compromiso institucional con la igualdad de oportunidades y la profesionalización de la fuerza.

LEER MÁS: Se formalizó el convenio entre la Policía de Entre Ríos y el Colegio de Psicólogos

Durante su permanencia en la institución, las cursantes transitarán un proceso de capacitación integral e intensiva, que combina formación teórica con instrucción técnica y práctica. El plan de estudios está orientado al fortalecimiento de valores esenciales como la disciplina, el compromiso institucional y la vocación de servicio, pilares fundamentales para el desempeño policial.

La incorporación de esta nueva promoción representa un paso significativo en la consolidación de una fuerza de seguridad cada vez más inclusiva y preparada para responder a las demandas de la sociedad entrerriana.

Rosario del Tala Mujeres Policía
