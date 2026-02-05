Cuerpo calcinado en un auto en Cerrito: estudio de ADN y la posible identidad del cadáver

La investigación del cadáver calcinado en Cerrito apunta a que sería un joven de 25 años. Se esperan pericias y resultados de ADN para confirmarlo.

La investigación sobre un macabro hallazgo de un cadáver calcinado en Cerrito avanza con un estudio de ADN para determinan la identidad del cuerpo. A su vez, la Policía, junto a la División Homicidios y bajo la supervisión del fiscal Laureano Dato, analiza cámaras de seguridad, rastrillajes y pericias para esclarecer las circunstancias del caso. En el marco de estas diligencias, se encontró sin vida al perro que sería de la víctima, aparentemente por un disparo, y a pocos metros un cartucho completo calibre 9 milímetros, elementos que podrían ser claves para determinar lo sucedido.

Todo indica que el cuerpo calcinado hallado dentro de un auto Ford Fiesta en un camino vecinal podría ser el de Luciano Émery, de 26 años, quien había salido de su casa en el casco urbano de Cerrito alrededor de la 1 de la madrugada del 4 de febrero junto a su mascota. Aún no hay confirmación oficial debido al estado del cuerpo, por lo que se aguarda la identificación fehaciente mediante dentadura o análisis de ADN.

Cuerpo (4).jpeg

Hallazgo

El vehículo fue encontrado a unos 500 metros del acceso a la ciudad, completamente incendiado, y a simple vista no se observaron indicios de ataque violento. Sin embargo, se presume que podría tratarse de un asesinato, mientras se esperan los resultados de la autopsia para determinar si hubo intervención de arma de fuego o blanca, y el informe de la pericia sobre el origen del incendio para establecer si fue intencional o accidental.

La comunidad de Cerrito sigue consternada por el suceso, y las autoridades continúan recabando pruebas y testimonios que permitan reconstruir los hechos y confirmar la identidad del joven, así como las circunstancias que rodearon la muerte de su mascota y la aparición del cartucho en la zona.