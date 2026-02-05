Uno Entre Rios | Policiales | Cerrito

Cuerpo calcinado en un auto en Cerrito: estudio de ADN y la posible identidad del cadáver

La investigación del cadáver calcinado en Cerrito apunta a que sería un joven de 25 años. Se esperan pericias y resultados de ADN para confirmarlo.

5 de febrero 2026 · 09:21hs
El cuerpo y el auto incendiado fue encontrado en un camino rural cercano a Cerrito.

El cuerpo y el auto incendiado fue encontrado en un camino rural cercano a Cerrito.

La investigación sobre un macabro hallazgo de un cadáver calcinado en Cerrito avanza con un estudio de ADN para determinan la identidad del cuerpo. A su vez, la Policía, junto a la División Homicidios y bajo la supervisión del fiscal Laureano Dato, analiza cámaras de seguridad, rastrillajes y pericias para esclarecer las circunstancias del caso. En el marco de estas diligencias, se encontró sin vida al perro que sería de la víctima, aparentemente por un disparo, y a pocos metros un cartucho completo calibre 9 milímetros, elementos que podrían ser claves para determinar lo sucedido.

Posible identidad y estudio de ADN

Todo indica que el cuerpo calcinado hallado dentro de un auto Ford Fiesta en un camino vecinal podría ser el de Luciano Émery, de 26 años, quien había salido de su casa en el casco urbano de Cerrito alrededor de la 1 de la madrugada del 4 de febrero junto a su mascota. Aún no hay confirmación oficial debido al estado del cuerpo, por lo que se aguarda la identificación fehaciente mediante dentadura o análisis de ADN.

La zona donde fue encontrado el perro del joven que apareció calcinado en su auto en Cerrito.

Cerrito: encontraron muerta a la mascota del joven que apareció calcinado dentro de su auto

Hallan un cuerpo y un auto incendiado en un camino rural cercano a Cerrito.

Hallan un cuerpo y un auto incendiado en un camino rural cercano a Cerrito

LEER MÁS: Hallan un cuerpo y un auto incendiado en un camino rural cercano a Cerrito

Cuerpo (4).jpeg

Hallazgo

El vehículo fue encontrado a unos 500 metros del acceso a la ciudad, completamente incendiado, y a simple vista no se observaron indicios de ataque violento. Sin embargo, se presume que podría tratarse de un asesinato, mientras se esperan los resultados de la autopsia para determinar si hubo intervención de arma de fuego o blanca, y el informe de la pericia sobre el origen del incendio para establecer si fue intencional o accidental.

LEER MÁS: Cerrito: encontraron muerta a la mascota del joven que apareció calcinado dentro de su auto

La comunidad de Cerrito sigue consternada por el suceso, y las autoridades continúan recabando pruebas y testimonios que permitan reconstruir los hechos y confirmar la identidad del joven, así como las circunstancias que rodearon la muerte de su mascota y la aparición del cartucho en la zona.

Cerrito cadáver ADN Identidad
Noticias relacionadas
Buscan a una joven que se ausentó de su hogar en Cerrito y fue vista por última vez en Paraná.

Buscan a una joven que se ausentó de su hogar en Cerrito y fue vista por última vez en Paraná

Mujer de Concordia fallecida en Bariloche: hipótesis preliminar apunta a descompensación.

Mujer de Concordia fallecida en Bariloche: hipótesis preliminar apunta a descompensación

un muerto tras un choque entre dos camiones y un auto en la ruta 6

Un muerto tras un choque entre dos camiones y un auto en la Ruta 6

chajari: adolescente amenazo con matar a su bebe con un cuchillo

Chajarí: adolescente amenazó con matar a su bebé con un cuchillo

Ver comentarios

Lo último

Presencia entrerriana en la concentración de Las Yaguaretés

Presencia entrerriana en la concentración de Las Yaguaretés

Mujer de Concordia fallecida en Bariloche: hipótesis preliminar apunta a descompensación

Mujer de Concordia fallecida en Bariloche: hipótesis preliminar apunta a descompensación

El oficialismo lleva la Ley Penal Juvenil al recinto de Diputados el jueves 12

El oficialismo lleva la Ley Penal Juvenil al recinto de Diputados el jueves 12

Ultimo Momento
Presencia entrerriana en la concentración de Las Yaguaretés

Presencia entrerriana en la concentración de Las Yaguaretés

Mujer de Concordia fallecida en Bariloche: hipótesis preliminar apunta a descompensación

Mujer de Concordia fallecida en Bariloche: hipótesis preliminar apunta a descompensación

El oficialismo lleva la Ley Penal Juvenil al recinto de Diputados el jueves 12

El oficialismo lleva la Ley Penal Juvenil al recinto de Diputados el jueves 12

Cuerpo calcinado en un auto en Cerrito: estudio de ADN y la posible identidad del cadáver

Cuerpo calcinado en un auto en Cerrito: estudio de ADN y la posible identidad del cadáver

Se juegan otros dos partidos de la Copa Argentina

Se juegan otros dos partidos de la Copa Argentina

Policiales
Mujer de Concordia fallecida en Bariloche: hipótesis preliminar apunta a descompensación

Mujer de Concordia fallecida en Bariloche: hipótesis preliminar apunta a descompensación

Cuerpo calcinado en un auto en Cerrito: estudio de ADN y la posible identidad del cadáver

Cuerpo calcinado en un auto en Cerrito: estudio de ADN y la posible identidad del cadáver

Un muerto tras un choque entre dos camiones y un auto en la Ruta 6

Un muerto tras un choque entre dos camiones y un auto en la Ruta 6

Chajarí: adolescente amenazó con matar a su bebé con un cuchillo

Chajarí: adolescente amenazó con matar a su bebé con un cuchillo

Golpe al microtráfico en Colón: allanamiento y un detenido

Golpe al microtráfico en Colón: allanamiento y un detenido

Ovación
Presencia entrerriana en la concentración de Las Yaguaretés

Presencia entrerriana en la concentración de Las Yaguaretés

La Selección Argentina definió dónde hará base en el Mundial 2026

La Selección Argentina definió dónde hará base en el Mundial 2026

Por qué la gente elige ir a conocer La Bombonera y no el Monumental

Por qué la gente elige ir a conocer La Bombonera y no el Monumental

Preocupación en Boca: se lesionó Zeballos y se perdería el próximo juego

Preocupación en Boca: se lesionó Zeballos y se perdería el próximo juego

River Plate habilitará la venta de cerveza con alcohol en el Monumental

River Plate habilitará la venta de cerveza con alcohol en el Monumental

La provincia
Valle María suspendió el ingreso al agua en el balneario por contaminación bacteriológica

Valle María suspendió el ingreso al agua en el balneario por contaminación bacteriológica

Accidentes de tránsito en Entre Ríos: 27 víctimas en enero y la imprudencia humana como principal causa

Accidentes de tránsito en Entre Ríos: 27 víctimas en enero y la imprudencia humana como principal causa

Joaquín Arijón destacó el alcance cultural y social de la 35ª Fiesta Nacional del Mate

Joaquín Arijón destacó el alcance cultural y social de la 35ª Fiesta Nacional del Mate

Solidaridad: ramirense arregla ventiladores en desuso para donarlos ante la ola de calor

Solidaridad: ramirense arregla ventiladores en desuso para donarlos ante la ola de calor

Quini 6: hubo 13 ganadores en el Siempre Sale

Quini 6: hubo 13 ganadores en el Siempre Sale

Dejanos tu comentario