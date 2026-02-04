Un hecho policial conmocionó la madrugada del miércoles en una zona rural cercana a Cerrito, donde hallaron el cuerpo de un hombre junto a un auto incendiado.

Hallan un cuerpo y un auto incendiado en un camino rural cercano a Cerrito.

Un hecho policial generó conmoción en la madrugada de este miércoles en una zona rural cercana a la localidad de Cerrito , donde fue hallado el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino junto a un automóvil incendiado.

El cadáver fue encontrado en un camino vecinal rural ubicado en inmediaciones del cruce de las rutas nacionales 12 y provincial 8, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Paraná. De acuerdo a la información oficial, la Policía trabaja intensamente para determinar las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

Allanaron viviendas de los sospechosos del robo a una panadería de Paraná

Parricidio de Diamante: no encuentran el cuerpo de Berón

Encuentran a un hombre fallecido junto a un vehículo incendiado en zona rural

Cuerpo (4).jpeg

En el lugar interviene personal de la Comisaría de Cerrito junto al gabinete de Criminalística de la Policía de Entre Ríos, quienes llevan adelante las pericias correspondientes.

Las características del cuerpo, así como las posibles condiciones en las que se produjo el deceso y el hallazgo del cadáver, se mantienen bajo estricta reserva mientras avanza la investigación.

El sitio exacto donde fue encontrado el cuerpo es un camino rural que conecta con el ripio hacia la zona de Curtiembre, en cercanías del cruce de la ruta provincial 8, que comienza en Cerrito y conduce hacia Hernandarias.

La investigación continúa en curso y no se brindaron mayores detalles hasta el momento.