El 38% de los argentinos logra desconectarse del trabajo en vacaciones

Así lo revela la última encuesta realizada por Randstad, que muestra que solo una minoría de los trabajadores argentinos logra cortar total o mayoritariamente con el trabajo y la hiperconectividad durante sus vacaciones , mientras que la mayoría permanece disponible y conectado en distintos niveles, incluso durante su período de descanso.

La compañía de talento líder a nivel global, presentó nuevos resultados de su última encuesta realizada a 4.089 personas con y sin empleo de Argentina, Chile y Uruguay, que indaga sobre los hábitos de desconexión, la disponibilidad laboral y el vínculo con la tecnología durante las vacaciones. Del estudio surge que solo el 38% de los trabajadores argentinos logra una desconexión total o mayoritaria durante su período de descanso , mientras que un 62% continúa conectado o disponible en distintos niveles , lo que pone de manifiesto la dificultad de lograr un corte real con las obligaciones laborales durante las vacaciones.

Responsabilidad laboral

En este contexto, el informe de Randstad analiza en primer lugar la relación de los trabajadores con el trabajo durante las vacaciones, relevando si responden llamados, mensajes y correos laborales. En Argentina, el 47% asegura que solo responde cuestiones urgentes, mientras que el 32% afirma que responde llamados y correos laborales porque le gusta estar al tanto de lo que sucede en la oficina. Por su parte, un 6% indica que responde comunicaciones laborales porque se lo impone su trabajo o su jefe directo, y un 15% reconoce que nunca logra desconectarse totalmente del trabajo durante las vacaciones. En la comparación regional, Chile presenta un mayor porcentaje de personas que nunca desconectan del trabajo, con un 31%, mientras que Uruguay registra un 20%.

Al consultar a los trabajadores sobre sus percepciones respecto de la actitud o expectativa de jefes o empleadores durante las vacaciones, un mayoritario 54% de los argentinos asegura que nunca se siente presionado para responder comunicaciones laborales, mientras que el 39% afirma sentir presión únicamente frente a temas urgentes. En el extremo opuesto, un 7% sostiene sentirse siempre presionado para mantenerse disponible, cifras que se mantienen en niveles similares a los observados en Chile y Uruguay.

En relación a estos resultados, Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, afirmó: “La dificultad para desconectarse del trabajo durante las vacaciones sigue siendo un desafío central para los trabajadores, principalmente por la creciente dependencia que tenemos con el celular, que nos pone a un clic de distancia de las responsabilidades laborales. Los datos del relevamiento indican que si bien en la mayoría de los casos no hay una exigencia directa, romper con la inercia de estar pendientes o al tanto de lo que sucede en el trabajo no es tan simple por la omnipresencia de la tecnología, que hace que el trabajo ya no esté en la oficina y en horario laboral, sino en nuestro bolsillo, allí donde uno vaya y a toda hora”.

Desconexión tecnológica

En este sentido, el estudio profundiza específicamente sobre la desconexión de la tecnología durante las vacaciones. Así, surge que solo el 10% de los trabajadores argentinos asegura desconectarse totalmente de la tecnología, mientras que el 28% afirma desconectarse bastante. En contraste, el 39% señala que se desconecta solo un poco, y el 23% asegura seguir conectado todo el tiempo, aunque no necesariamente por motivos laborales. En la comparación regional, Argentina se ubica por debajo de Chile, donde el 14% logra desconectarse totalmente, y en niveles similares a Uruguay, con un 10%.

Por otra parte, al indagar sobre el volumen de trabajo durante los meses de vacaciones, el 56% de los trabajadores argentinos afirma que su carga laboral disminuye durante los meses de enero y febrero, mientras que el resto indica que se mantiene igual al resto del año. En la comparación regional, Argentina se ubica por encima de Chile, donde el 49% percibe una disminución de la carga laboral, y en niveles similares a Uruguay, con un 54%.

Trabajo y salud

La encuesta también releva cómo organizan los argentinos sus días de descanso. El 31% afirma tomarse todos los días de vacaciones disponibles juntos, mientras que el 33% los divide en dos partes. Por su parte, el 28% prefiere reservar algunos días para eventos especiales, y un 8% asegura que nunca se toma vacaciones, una proporción superior a la registrada en Uruguay y similar a la de Chile.

“Promover una desconexión efectiva del trabajo y de la tecnología durante las vacaciones es clave para prevenir el agotamiento, cuidar la salud emocional y sostener el bienestar a largo plazo. El descanso no debería ser una excepción, sino una parte central de una cultura laboral saludable”, concluye Andrea Avila.

La captura de los datos que constituyen la materia prima de este informe, cuyo objetivo es caracterizar los comportamientos y actitudes de las personas de Argentina, Chile y Uruguay en relación a las vacaciones, la desconexión del trabajo y el uso de la tecnología, se realizó a través de una encuesta online entre el 5 de agosto y el 30 de septiembre, a 4.089 personas con y sin empleo de los tres países de la región.