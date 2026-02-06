Las provincias perdieron más de $500.000 millones en el último trimestre, por la caída de la coparticipación y la recaudación

La baja promedio es superior al 3%, y hay varios distritos que están por encima de ese porcentual, como CABA, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, entre otros.

Pese a un aumento promedio del 27,4% en pesos, los recursos que recibieron las provincias entre noviembre de 2025 y enero de 2026 registraron una caída real del 3,1% al descontar la inflación, producto de una caída en la coparticipación y en la recaudación local.

Medido en valores constantes, el retroceso acumulado asciende a $ 533.378 millones, según surge del comparativo interanual ajustado por IPC. Los datos surgen de un informe del propio Ministerio de Economía de la Nación.

En casi todas las jurisdicciones, a excepción de Salta, los montos ejecutados quedaron por debajo de lo que hubiese sido necesario para empatar la inflación del período. El resultado es una pérdida real generalizada, con impacto dispar según el tamaño y la estructura de cada provincia.

La caída se da, así, por la baja porcentual en las transferencias por coparticipación federal y al retroceso en términos de recaudación local. El dato se conoce en el marco de la discusión de las modificaciones de ganancias, que impacta no solo en las provincias, sino también en la recaudación del Estado nacional y del financiamiento de la ANSeS.

Pérdida de recursos

Según publicó Clarín, las provincias más grandes concentran el mayor volumen del recorte real. La provincia de Buenos Aires encabeza el ranking negativo, con una pérdida de $ 94.761 millones en términos reales. Le siguen Santa Fe (- $ 67.009 millones), Córdoba (- $ 65.395 millones) y la Ciudad de Buenos Aires (- $ 17.712 millones). También registran caídas significativas Entre Ríos (- $ 28.933 millones) y Tucumán (- $ 28.711 millones).

El mismo patrón se repite a lo largo del país: subas nominales de entre 25% y 30% que, una vez ajustadas por inflación, se transforman en variaciones reales negativas. Catamarca, Chaco, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Río Negro y Santa Cruz, entre otras, exhiben pérdidas que oscilan entre el -2% y el -4,5% en términos reales.

La excepción fue Salta, que logró superar la inflación con una variación real positiva del 0,7% y una ganancia estimada en $ 4.433 millones a valores constantes. Es el único distrito que cierra el período con un saldo real favorable.

El ajuste se vuelve más evidente al observar la columna de montos “ajustados por IPC”: en todos los casos, los recursos efectivamente percibidos quedaron por debajo de ese umbral. En el agregado nacional, el monto necesario para empatar la inflación era de $ 17,38 billones, pero el total ejecutado fue de $ 16,85 billones.

El capítulo Ganancias de la reforma laboral

Las complicaciones económicas para las provincias se dan en medio de la discusión por cómo impactará la baja de Ganancias a sociedades en el paquete de reforma laboral que el Gobierno buscará aprobar en el Congreso de la Nación.

El miércoles, la mesa política del Gobierno se reunió a partir del mediodía y durante casi dos horas para terminar de ultimar detalles y resolver si reestructura el capítulo tributario de la reforma, que más incomoda a los aliados provinciales.

En Balcarce 50 insisten en que ya tienen los votos para convertir el proyecto en ley y rechazan el pedido de la CGT para debatir en marzo. La pelota la tiene Luis Caputo, que no quiere resignar el apartado de Ganancias para empresas, que incluye el proyecto.

De acuerdo a Clarín, el ala más dialoguista del oficialismo explora alternativas para que las autorice el ministro de Economía, que estuvo presente en el encuentro que encabezó Karina Milei junto a Manuel Adorni, Diego Santilli, Martín Menem, Eduardo "Lule" Menem y Santiago Caputo.

Los gobernadores de todo el arco político insisten en reclamar que perderán cerca de 3 billones de pesos en materia de coparticipación y sus legisladores no descartan apostar a una baja.

Existen tres alternativas. La primera, que se discutió durante el encuentro, es postergar la implementación del capítulo de Ganancias para 2028, un ejercicio después del electoral y definitorio 2027. Otra posibilidad es atar la baja impositiva al crecimiento. Por último, un sector no descarta bajar definitivamente los artículos vinculados a Ganancias para discutirlo en los próximos meses en una futura reforma tributaria.