Gualeguaychú: homenajearon a un policía que fue asesinado durante un operativo

Se realizó un acto conmemorativo por el 8° aniversario del fallecimiento del policía Froilán Pedroza, quien murió en Gualeguaychú durante un allanamiento.

La Jefatura Departamental de Policía de Gualeguaychú rindió un sentido homenaje al sargento Froilán 'Foly' Pedroza al cumplirse el 8° aniversario de su fallecimiento en cumplimiento del deber. El acto conmemorativo se desarrolló en horas de la mañana de este martes y reunió a autoridades policiales, personal de distintas dependencias y efectivos del Grupo Especial, quienes se congregaron para honrar su memoria y reafirmar el valor de su entrega al servicio de la comunidad.

“Foly” Pedroza era uno de los funcionarios más destacados y preparados que en 2018 tenía la Policía de Gualeguaychú. Pertenecía al cuerpo de elite y era una de las figuras que comandaban cada uno de los procedimientos que se hacían en los distintos puntos de la ciudad, e incluso del departamento cuando se lo requería.

La ceremonia fue presidida por el Jefe de Policía Departamental y contó con la presencia de jefes de Divisiones, jefes de Comisarías y personal del Grupo Especial. El acto dio inicio con una bendición a cargo de un diácono de la Iglesia Católica, quien elevó una oración en memoria del sargento Pedroza, destacando su vocación de servicio y su compromiso institucional.

Seguidamente, un suboficial de esta fuerza ejecutó el tradicional toque de silencio, acompañando un momento de profundo respeto y recogimiento. La ceremonia finalizó con la colocación de una ofrenda floral, la cual estuvo a cargo de efectivos del Grupo Especial, al pie del nicho donde descansan los restos del sargento. Por la noche se celebró una misa en su memoria en la Capilla Santa Teresita.

Homenaje a Policia

Un recuerdo del caso que marcó a la fuerza

Según recuerda el sitio La Región de Gualeguaychú, la muerte del sargento Pedroza ocurrió la noche del 3 de febrero de 2018, durante un operativo de allanamiento en una vivienda de calle Del Valle y Estrada. En el marco de una investigación por trata de personas y venta de estupefacientes, Froilán, integrante del Grupo Especial (GEPER), fue el primero en ingresar al domicilio, donde fue recibido por un disparo de arma de fuego.

A pesar de la gravedad de su herida, su valeroso accionar permitió repeler la agresión, protegiendo la integridad de sus compañeros antes de caer en cumplimiento del deber. Este suceso conmovió profundamente a las fuerzas de seguridad y a toda la sociedad de Gualeguaychú, consolidando su figura como un símbolo de entrega absoluta.