Uno Entre Rios | La Provincia | Gualeguaychú

Gualeguaychú: homenajearon a un policía que fue asesinado durante un operativo

Se realizó un acto conmemorativo por el 8° aniversario del fallecimiento del policía Froilán Pedroza, quien murió en Gualeguaychú durante un allanamiento.

4 de febrero 2026 · 09:11hs
Gualeguaychú: homenajearon a un policía que fue asesinado durante un operativo

La Jefatura Departamental de Policía de Gualeguaychú rindió un sentido homenaje al sargento Froilán 'Foly' Pedroza al cumplirse el 8° aniversario de su fallecimiento en cumplimiento del deber. El acto conmemorativo se desarrolló en horas de la mañana de este martes y reunió a autoridades policiales, personal de distintas dependencias y efectivos del Grupo Especial, quienes se congregaron para honrar su memoria y reafirmar el valor de su entrega al servicio de la comunidad.

“Foly” Pedroza era uno de los funcionarios más destacados y preparados que en 2018 tenía la Policía de Gualeguaychú. Pertenecía al cuerpo de elite y era una de las figuras que comandaban cada uno de los procedimientos que se hacían en los distintos puntos de la ciudad, e incluso del departamento cuando se lo requería.

El Corsódromo de Gualeguaychú se prepara para la quinta noche del Carnaval del País

El Corsódromo de Gualeguaychú se prepara para la quinta noche del Carnaval del País

EL hecho ocurrió en la Unidad Penal 9 de El Potrero de Gualeguaychú.

Autopsia confirma muerte sin signos de violencia de un interno en la Unidad Penal de Gualeguaychú

La ceremonia fue presidida por el Jefe de Policía Departamental y contó con la presencia de jefes de Divisiones, jefes de Comisarías y personal del Grupo Especial. El acto dio inicio con una bendición a cargo de un diácono de la Iglesia Católica, quien elevó una oración en memoria del sargento Pedroza, destacando su vocación de servicio y su compromiso institucional.

Seguidamente, un suboficial de esta fuerza ejecutó el tradicional toque de silencio, acompañando un momento de profundo respeto y recogimiento. La ceremonia finalizó con la colocación de una ofrenda floral, la cual estuvo a cargo de efectivos del Grupo Especial, al pie del nicho donde descansan los restos del sargento. Por la noche se celebró una misa en su memoria en la Capilla Santa Teresita.

LEER MÁS: El dolido último adiós al policía asesinado en Gualeguaychú

Homenaje a Policia

Un recuerdo del caso que marcó a la fuerza

Según recuerda el sitio La Región de Gualeguaychú, la muerte del sargento Pedroza ocurrió la noche del 3 de febrero de 2018, durante un operativo de allanamiento en una vivienda de calle Del Valle y Estrada. En el marco de una investigación por trata de personas y venta de estupefacientes, Froilán, integrante del Grupo Especial (GEPER), fue el primero en ingresar al domicilio, donde fue recibido por un disparo de arma de fuego.

A pesar de la gravedad de su herida, su valeroso accionar permitió repeler la agresión, protegiendo la integridad de sus compañeros antes de caer en cumplimiento del deber. Este suceso conmovió profundamente a las fuerzas de seguridad y a toda la sociedad de Gualeguaychú, consolidando su figura como un símbolo de entrega absoluta.

Gualeguaychú Policía Operativo Narcos
Noticias relacionadas
Carnaval del País: descuentos para Gualeguaychú y Entre Ríos

El Carnaval del País despide enero con promociones para el público local y entrerriano

Juventud Unida iniciará acciones legales contra Nacional de Paraguay por el pase de Juan Fernando Alfaro

Juventud Unida iniciará acciones legales contra Nacional de Paraguay por el pase de Juan Fernando Alfaro

Gualeguaychú: Lilia cumplió 103 años y lo festejó con la Colonia Municipal.

Gualeguaychú: Lilia cumplió 103 años y lo festejó con la Colonia Municipal

El Carnaval del País tuvo otra noche multitudinaria

El Carnaval del País tuvo otra noche multitudinaria en Gualeguaychú

Ver comentarios

Lo último

Central Entrerriano, por la recuperación ante un rival directo

Central Entrerriano, por la recuperación ante un rival directo

El saludo de Lali Espósito al público paranaense antes de su show

El saludo de Lali Espósito al público paranaense antes de su show

Obra de emergencia en escuela de Basavilbaso garantiza mejores condiciones educativas

Obra de emergencia en escuela de Basavilbaso garantiza mejores condiciones educativas

Ultimo Momento
Central Entrerriano, por la recuperación ante un rival directo

Central Entrerriano, por la recuperación ante un rival directo

El saludo de Lali Espósito al público paranaense antes de su show

El saludo de Lali Espósito al público paranaense antes de su show

Obra de emergencia en escuela de Basavilbaso garantiza mejores condiciones educativas

Obra de emergencia en escuela de Basavilbaso garantiza mejores condiciones educativas

Hallan un cuerpo y un auto incendiado en un camino rural cercano a Cerrito

Hallan un cuerpo y un auto incendiado en un camino rural cercano a Cerrito

Santo Tomé busca escultores para crear monumento a Alejandra Locomotora Oliveras

Santo Tomé busca escultores para crear monumento a Alejandra Locomotora Oliveras

Policiales
Hallan un cuerpo y un auto incendiado en un camino rural cercano a Cerrito

Hallan un cuerpo y un auto incendiado en un camino rural cercano a Cerrito

Allanaron viviendas de los sospechosos del robo a una panadería de Paraná

Allanaron viviendas de los sospechosos del robo a una panadería de Paraná

Presunta violación en Santa Elena: un sospechoso detenido

Presunta violación en Santa Elena: un sospechoso detenido

Un niño de 7 años fue rescatado en el río Gualeguay cuando era arrastrado por la corriente

Un niño de 7 años fue rescatado en el río Gualeguay cuando era arrastrado por la corriente

Aranguren: un herido grave luego del accidente de un tractor con una camioneta

Aranguren: un herido grave luego del accidente de un tractor con una camioneta

Ovación
Central Entrerriano, por la recuperación ante un rival directo

Central Entrerriano, por la recuperación ante un rival directo

Boca disputará dos encuentros en Paraná

Boca disputará dos encuentros en Paraná

Paraná se alista para la Vuelta al Islote Curupí

Paraná se alista para la Vuelta al Islote Curupí

Copa Argentina: debutan Talleres y Platense

Copa Argentina: debutan Talleres y Platense

Maher Carrizo fue presentado en el Ajax

Maher Carrizo fue presentado en el Ajax

La provincia
Obra de emergencia en escuela de Basavilbaso garantiza mejores condiciones educativas

Obra de emergencia en escuela de Basavilbaso garantiza mejores condiciones educativas

Gualeguaychú: homenajearon a un policía que fue asesinado durante un operativo

Gualeguaychú: homenajearon a un policía que fue asesinado durante un operativo

Vuelta a clases: la venta de artículos escolares viene demasiado tranquila

Vuelta a clases: la venta de artículos escolares viene demasiado tranquila

Calor extremo en Entre Ríos: la máxima en Paraná llegaría a los 38° este miércoles

Calor extremo en Entre Ríos: la máxima en Paraná llegaría a los 38° este miércoles

Rogelio Frigerio firmó el convenio con Nación para la puesta en valor del Palacio San José

Rogelio Frigerio firmó el convenio con Nación para la puesta en valor del Palacio San José

Dejanos tu comentario