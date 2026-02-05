Uno Entre Rios | Policiales | Cerrito

Cuerpo calcinado: secuestraron una camioneta en Cerrito y detuvieron a un joven en Paraná

Por la muerte de un joven encontrado calcinado dentro de un auto en Cerrito, la Policía detuvo a un joven y realizó un allanamiento positivo en dicha localidad.

5 de febrero 2026 · 22:31hs
La camioneta que se secuestró en Cerrito por el caso del cuerpo calcinado dentro de un auto.

Así quedó el auto donde fue encontrado el joven de Cerrito.

Este jueves por la tarde, la investigación por la muerte de un joven encontrado calcinado dentro de un auto en Cerrito dio un giro importante ante el secuestro por parte de la Policía de una camioneta en dicha localidad, y la detención de un masculino de 21 años en Paraná. El caso se investiga como un homicidio.

El crimen en Cerrito

La causa se inició tras el hallazgo de un cadáver calcinado dentro de un vehículo completamente incendiado, encontrado durante la madrugada del martes en un camino vecinal cercano al cruce de las rutas nacionales 12 y 8, en Cerrito.

El cuerpo y el auto incendiado fue encontrado en un camino rural cercano a Cerrito.

La zona donde fue encontrado el perro del joven que apareció calcinado en su auto en Cerrito.

Así quedó el auto donde fue encontrado el joven de Cerrito.

Luego de las realización de diferentes acciones por parte de los investigadores, este jueves se realizó un allanamiento en un domicilio de esa localidad. Como resultado se concretó el secuestro de una camioneta Toyota Hilux, elemento considerado de interés para la causa y un teléfono celular.

En tanto, de forma paralela, también se produjo la detención de un joven de 21 años en la vía pública, sobre avenida Almafuerte de la ciudad de Paraná. El hombre sería un estudiante universitario que quedó bajo custodia policial como implicado en la caso.

La causa está a cargo del fiscal Laureano Dato, titular de la Unidad de Delitos Complejos, quien coordina las medidas judiciales y los operativos en curso, indicó Elonce.

La víctima sería Luciano Emeri, de 26 años, hijo de un policía retirado, quien había salido de su casa en el casco urbano de Cerrito alrededor de la 1 de la madrugada del martes junto a su mascota. El perro fue encontrado muerto el miércoles, en una zona cercana al basural de Cerrito.

