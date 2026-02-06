El 9 de febrero se celebra el Día Internacional de la Pizza y convocan al Obelisco

Habrá una convocatoria masiva frente al Obelisco de Buenos Aires este lunes para celebrar el Día Internacional de la Pizza.

Este 9 de febrero se celebra el Día internacional de la pizza

Cada 9 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Pizza , uno de los platos más populares y apreciados a nivel mundial. En ese contexto, la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE) llevará adelante una acción solidaria frente al Obelisco porteño.

El evento se realizará el lunes 9 de febrero , de 12 a 16 horas , en Plaza Astor Piazzolla , donde APYCE instalará su camión cocina autosustentable —de 11 toneladas y 15 metros de largo— y una decena de maestros pizzeros elaborará en vivo y a la vista del público un total de 5.000 porciones de pizza . La recaudación será destinada íntegramente a los Grupos Juveniles Salesianos de Don Bosco - Avellaneda.

El 38% de los argentinos logra desconectarse del trabajo en vacaciones

Un investigador del CONICET será el primer presidente argentino de la Sociedad Americana de Microbiología

Pizza frente al Obelisco

Además, durante la jornada habrá sorpresas y regalos: los asistentes podrán participar de la ruleta de APYCE, con la posibilidad de ganar premios, combos adicionales e incluso pizzas enteras de regalo.

El público podrá adquirir un bono contribución simbólico de $2.000 que ofrecerá el personal de los Grupos Juveniles Salesianos de Don Bosco - Avellaneda, que incluye dos porciones de pizza, hasta agotar las 5.000 porciones disponibles.

La realización de este evento es posible gracias al apoyo de las empresas Molinos Cañuelas, Gentleman, Caracas, Muzzarella Lácteos DOM TIN, y BARRAZA, que donan 250 kilos de muzzarella, 100 kilos de tomate, 180 kilos de harina para la elaboración de las pizzas.

La elección del Obelisco como sede responde a su valor simbólico y su condición de ícono porteño, convirtiéndose en un escenario emblemático para conmemorar esta fecha tan significativa para la gastronomía y la cultura popular.