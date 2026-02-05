Gualeguaychú: el Carnaval del País sostiene el acceso con precios diferenciados

El Carnaval del País mantendrá el beneficio para los residentes del departamento Gualeguaychú y renovó la invitación para que el público local pueda seguir formando parte de la fiesta

El Carnaval del País mantendrá el beneficio para los residentes del departamento Gualeguaychú y renovó la invitación para que el público local pueda seguir formando parte de la fiesta. Tras el cierre de las promociones especiales de enero, la organización confirmó nuevos valores y horarios de venta, con el objetivo de facilitar el acceso de los vecinos al Corsódromo.

A partir del sábado 7 de febrero, la entrada general para residentes del departamento tendrá un valor de 20.000 pesos, con el descuento ya incluido. Ese precio regirá para la mayoría de las noches, mientras que para el sábado y el domingo de carnaval el costo será de 30.000 pesos. Como en ediciones anteriores, el ingreso se realizará por una puerta específica y será obligatorio presentar DNI para acreditar domicilio en el departamento Gualeguaychú.

Las entradas con descuento para residentes solo podrán adquirirse de manera presencial en las boleterías del Corsódromo. La venta estará habilitada los viernes a partir de las 17 y los sábados desde las 10 de la mañana, siempre con DNI en mano.

Para el público no residente, las entradas generales tendrán un valor de 35.000 pesos. Durante el fin de semana largo del 14, 15 y 16 de febrero, el precio será de 40.000 pesos.

En cuanto a los horarios de boletería, la próxima semana el expendio presencial funcionará de martes a viernes, de 9 a 13 y de 17 a 21. Durante el fin de semana largo, la atención será continua desde las 9 hasta el cierre, los días sábado, domingo y lunes, ante la alta demanda prevista.

Desde la organización recordaron además que las ubicaciones y entradas también pueden adquirirse de forma online a través de la plataforma AllAccess.