Uno Entre Rios | Escenario | Gualeguaychú

Gualeguaychú: el Carnaval del País sostiene el acceso con precios diferenciados

El Carnaval del País mantendrá el beneficio para los residentes del departamento Gualeguaychú y renovó la invitación para que el público local pueda seguir formando parte de la fiesta

5 de febrero 2026 · 13:40hs
Gualeguaychú: el Carnaval del País sostiene el acceso con precios diferenciados

El Carnaval del País mantendrá el beneficio para los residentes del departamento Gualeguaychú y renovó la invitación para que el público local pueda seguir formando parte de la fiesta. Tras el cierre de las promociones especiales de enero, la organización confirmó nuevos valores y horarios de venta, con el objetivo de facilitar el acceso de los vecinos al Corsódromo.

El acceso al Carnaval del País, con precios diferenciados para residentes

A partir del sábado 7 de febrero, la entrada general para residentes del departamento tendrá un valor de 20.000 pesos, con el descuento ya incluido. Ese precio regirá para la mayoría de las noches, mientras que para el sábado y el domingo de carnaval el costo será de 30.000 pesos. Como en ediciones anteriores, el ingreso se realizará por una puerta específica y será obligatorio presentar DNI para acreditar domicilio en el departamento Gualeguaychú.

gualeguaychu: homenajearon a un policia que fue asesinado durante un operativo

Gualeguaychú: homenajearon a un policía que fue asesinado durante un operativo

El Corsódromo de Gualeguaychú se prepara para la quinta noche del Carnaval del País

El Corsódromo de Gualeguaychú se prepara para la quinta noche del Carnaval del País

Las entradas con descuento para residentes solo podrán adquirirse de manera presencial en las boleterías del Corsódromo. La venta estará habilitada los viernes a partir de las 17 y los sábados desde las 10 de la mañana, siempre con DNI en mano.

Para el público no residente, las entradas generales tendrán un valor de 35.000 pesos. Durante el fin de semana largo del 14, 15 y 16 de febrero, el precio será de 40.000 pesos.

En cuanto a los horarios de boletería, la próxima semana el expendio presencial funcionará de martes a viernes, de 9 a 13 y de 17 a 21. Durante el fin de semana largo, la atención será continua desde las 9 hasta el cierre, los días sábado, domingo y lunes, ante la alta demanda prevista.

Desde la organización recordaron además que las ubicaciones y entradas también pueden adquirirse de forma online a través de la plataforma AllAccess.

LEER MÁS: La Vieja Usina, punto de encuentro para el carnaval de tres ciudades

Gualeguaychú Carnaval del País Carnaval fiesta
Noticias relacionadas
EL hecho ocurrió en la Unidad Penal 9 de El Potrero de Gualeguaychú.

Autopsia confirma muerte sin signos de violencia de un interno en la Unidad Penal de Gualeguaychú

Carnaval del País: descuentos para Gualeguaychú y Entre Ríos

El Carnaval del País despide enero con promociones para el público local y entrerriano

Juventud Unida iniciará acciones legales contra Nacional de Paraguay por el pase de Juan Fernando Alfaro

Juventud Unida iniciará acciones legales contra Nacional de Paraguay por el pase de Juan Fernando Alfaro

Gualeguaychú: Lilia cumplió 103 años y lo festejó con la Colonia Municipal.

Gualeguaychú: Lilia cumplió 103 años y lo festejó con la Colonia Municipal

Ver comentarios

Lo último

Gualeguaychú: el Carnaval del País sostiene el acceso con precios diferenciados

Gualeguaychú: el Carnaval del País sostiene el acceso con precios diferenciados

Revelan las exigencias de Lali para su show en Paraná

Revelan las exigencias de Lali para su show en Paraná

La Vieja Usina, punto de encuentro para el carnaval de tres ciudades

La Vieja Usina, punto de encuentro para el carnaval de tres ciudades

Ultimo Momento
Gualeguaychú: el Carnaval del País sostiene el acceso con precios diferenciados

Gualeguaychú: el Carnaval del País sostiene el acceso con precios diferenciados

Revelan las exigencias de Lali para su show en Paraná

Revelan las exigencias de Lali para su show en Paraná

La Vieja Usina, punto de encuentro para el carnaval de tres ciudades

La Vieja Usina, punto de encuentro para el carnaval de tres ciudades

Se incendió la planta de clasificación de residuos de Urdinarrain

Se incendió la planta de clasificación de residuos de Urdinarrain

Presencia entrerriana en la concentración de Las Yaguaretés

Presencia entrerriana en la concentración de Las Yaguaretés

Policiales
Se incendió la planta de clasificación de residuos de Urdinarrain

Se incendió la planta de clasificación de residuos de Urdinarrain

Mujer de Concordia fallecida en Bariloche: hipótesis preliminar apunta a descompensación

Mujer de Concordia fallecida en Bariloche: hipótesis preliminar apunta a descompensación

Cuerpo calcinado en un auto en Cerrito: estudio de ADN y la posible identidad del cadáver

Cuerpo calcinado en un auto en Cerrito: estudio de ADN y la posible identidad del cadáver

Un muerto tras un choque entre dos camiones y un auto en la Ruta 6

Un muerto tras un choque entre dos camiones y un auto en la Ruta 6

Chajarí: adolescente amenazó con matar a su bebé con un cuchillo

Chajarí: adolescente amenazó con matar a su bebé con un cuchillo

Ovación
Presencia entrerriana en la concentración de Las Yaguaretés

Presencia entrerriana en la concentración de Las Yaguaretés

La Selección Argentina definió dónde hará base en el Mundial 2026

La Selección Argentina definió dónde hará base en el Mundial 2026

Por qué la gente elige ir a conocer La Bombonera y no el Monumental

Por qué la gente elige ir a conocer La Bombonera y no el Monumental

Preocupación en Boca: se lesionó Zeballos y se perdería el próximo juego

Preocupación en Boca: se lesionó Zeballos y se perdería el próximo juego

River Plate habilitará la venta de cerveza con alcohol en el Monumental

River Plate habilitará la venta de cerveza con alcohol en el Monumental

La provincia
Gualeguaychú: el Carnaval del País sostiene el acceso con precios diferenciados

Gualeguaychú: el Carnaval del País sostiene el acceso con precios diferenciados

La Vieja Usina, punto de encuentro para el carnaval de tres ciudades

La Vieja Usina, punto de encuentro para el carnaval de tres ciudades

Valle María suspendió el ingreso al agua en el balneario por contaminación bacteriológica

Valle María suspendió el ingreso al agua en el balneario por contaminación bacteriológica

Accidentes de tránsito en Entre Ríos: 27 víctimas en enero y la imprudencia humana como principal causa

Accidentes de tránsito en Entre Ríos: 27 víctimas en enero y la imprudencia humana como principal causa

Joaquín Arijón destacó el alcance cultural y social de la 35ª Fiesta Nacional del Mate

Joaquín Arijón destacó el alcance cultural y social de la 35ª Fiesta Nacional del Mate

Dejanos tu comentario