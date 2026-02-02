Uno Entre Rios | Policiales | Policía

Investigan un confuso procedimiento policial en una zona rural sobre la Ruta 39

Un episodio nocturno generó confusión en una vivienda rural sobre Ruta 39, donde vecinos intentan determinar si se trató de un procedimiento policial.

2 de febrero 2026 · 12:11hs
Según relató una de las personas que se encontraba en la vivienda, este lunes, alrededor de las 00.03, arribaron al menos dos vehículos desde el acceso al campo. De los autos descendieron varias personas (entre siete y ocho, de acuerdo al testimonio) que comenzaron a revisar los vehículos estacionados en el exterior de la casa.

Ante esta situación, los moradores intentaron comunicarse con dependencias policiales de Caseros y San Justo, aunque (según indicaron) no obtuvieron respuesta inmediata y desconocían si algún móvil había sido comisionado al lugar.

Confusión por un procedimiento policial en zona rural sobre Ruta 39

Procedimiento.mp4

Siempre de acuerdo al relato, minutos más tarde llegó otra camioneta, que sería perteneciente a la Policía de Concepción del Uruguay. En ese contexto, los efectivos que se encontraban en el lugar habrían manifestado que habían detectado "movimientos extraños" en la propiedad y que en la zona rural se estarían registrando hechos de robo en campos.

Asimismo, señalaron que varias de las personas que descendieron de los primeros vehículos estaban vestidas de civil y que, en un primer momento, no se habrían identificado de manera clara, lo que incrementó la confusión entre los moradores.

El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar, incluyendo el momento en que los vehículos se retiraban de la propiedad, luego de que un integrante de la familia saliera a dialogar con quienes se encontraban allí.

Por estas horas, vecinos de la zona intentan determinar si se trató de un operativo policial vinculado a investigaciones rurales o de otro tipo de procedimiento, ya que mencionan que existirían versiones sobre robos recientes en campos del área.

Hasta el momento no hubo información oficial sobre el hecho, por lo que se aguarda la palabra de las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

Policía Procedimiento Ruta 39
