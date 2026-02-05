Prisión domiciliaria para el joven acusado de violar a una adolescente en Santa Elena.

La Justicia del departamento La Paz decidió 30 días de prisión preventiva en la modalidad domiciliaria para el joven acusado de abuso sexual.

La Justicia del departamento La Paz decidió 30 días de prisión preventiva en la modalidad domiciliaria para Luca Benítez, de 22 años, en el marco de la causa por abuso sexual con acceso carnal agravado contra una adolescente de 15 años en Santa Elena.

Así lo decidió al mediodía de este jueves el juez de Garantías y Transición de La Paz, Ramón Lell, al homologar el acuerdo entre la fiscal de La Paz, Paula Gareis, la defensa del imputado, a cargo del abogado paceño Roberto Alsina, y Natalia Cabrera por el Ministerio Pupilar.

A la denuncia la radicó el padre de la víctima, quien todavía se encuentra internada en el Hospital San Martín de Paraná, donde se recupera favorablemente tras haber sido intervenida quirúrgicamente a raíz de las graves heridas sufridas durante el ataque sexual, ocurrido la noche del lunes en una vivienda de Avenida Mitre de la localidad entrerriana.

En la tarde de este miércoles una multitud exigió justicia en las calles de Santa Elena.

