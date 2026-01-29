Uno Entre Rios | La Provincia | Mujeres

Se incorporan las primeras cuatro mujeres a la sección patrulla motorizada de la Policía

Con la presencia del jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, se desarrolló la entrega de certificados e incorporación a la nueva patrulla.

29 de enero 2026 · 17:38hs
Este jueves culminó el curso de Adiestramiento Básico para Motociclistas Policiales en Entre Ríos. El evento permitió la incorporación de las primeras cuatro mujeres a la sección patrulla motorizada, un avance significativo en materia de equidad y profesionalización en la provincia.

Con la presencia del jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, y el Subjefe de la fuerza, junto a los directores generales de Operaciones y Seguridad Pública, se desarrolló la entrega de certificados e incorporación a la nueva patrulla.

El programa de formación, que se desarrolló intensivamente desde el pasado lunes 26 de enero, fue diseñado por la División 911 y Video-Vigilancia para dotar de herramientas técnicas y tácticas al personal recientemente asignado a la Sección Patrulla Motorizada.

El aspecto más destacado del ciclo lectivo fue la integración de cuatro agentes femeninas, quienes superaron las exigencias del adiestramiento. Su incorporación representa un hito en la historia de la Policía provincial, siendo las primeras mujeres en integrar operativamente esta unidad de respuesta rápida.

Durante el acto, las autoridades policiales subrayaron que la inclusión de personal femenino en la patrulla motorizada no solo responde a una política de modernización, sino también a la excelencia demostrada por las cursantes en las maniobras de destreza y operatividad vial.

"Este paso refuerza el compromiso de la Institución con la igualdad de oportunidades y la especialización constante de nuestros efectivos para brindar una seguridad ciudadana más eficiente y cercana", destacó el jefe de Policía, Claudio González.

