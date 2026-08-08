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Un golpeado River va por su primer triunfo en el semestre

Desde las 17, River visitará a Tigre por la cuarta fecha del certamen. En el Millonario se viven días complicados tras las cinco derrotas consecutivas.

8 de agosto 2026 · 10:23hs
River lleva cinco derrotas consecutivas.

River lleva cinco derrotas consecutivas.

Tigre y River jugarán este sábado desde las 17 en el Estadio José Dellagiovanna, por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El Millonario necesita ganar para cortar la peor racha de su historia, mientras que el Matador buscará extender su invicto a tres encuentros. Ambos equipos jugarán Copa Sudamericana entre semana.

El inicio del semestre de los dirigidos por Eduardo Coudet comenzó de forma más que decepcionante y el Monumental, caliente, lo hizo notar en el duelo contra Rosario Central. En medio de un mercado de pases histórico con refuerzos millonarios, en Núñez buscan enderezar el presente de forma urgente.

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Para este encuentro, el cuadro de Núñez no despega sus ojos del duelo entre semana por Copa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe. Además, Marcos Acuña es baja por lesión al igual que Mauro Arambarri, mientras que Ángel Correa ya está recuperado y sería de la partida. Francisco Ortega, ya presentado en la Banda, también jugaría de arranque.

Por su parte, Tigre encadenó una buena seguidilla tras eliminar a Nacional de Uruguay por Sudamericana, vencer a Racing en el Cilindro y sacarle un empate al campeón Belgrano. Nuevamente en su casa, buscará extender estos buenos resultados, aunque sin dejar de pensar en el cruce del miércoles ante Montevideo City Torque.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue la recordada goleada en la que el Matador se llevó la victoria por 4-1, con goles de Tiago Serrago, David Romero y dos de Ignacio Russo.

Formaciones para Tigre y River

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Nahuel Banegas; Jalil Elías, Martín Garay; Jabes Saralegui, Elías Cabrera, Santiago López; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, T. Galván o L. Pereyra; Ángel Correa; Joaquín Freitas y Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.

Hora y TV: 17 (TNT Sports).

Árbitro: Andrés Gariano.

Estadio: José Dellagiovanna.

Los otros partidos del Torneo Clausura

Este sábado se jugarán los siguientes encuentros: a las 14.45 habrá dos compromisos, Atlético Tucumán ante Sarmiento de Junín y Deportivo Riestra frente a Estudiantes de La Plata.

Para cerrar habrá otros dos duelos desde las 21.30: Independiente será anfitrión de Platense e Instituto será local de Gimnasia de Mendoza.

River Tigre Torneo Clausura Fútbol
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