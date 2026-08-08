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Están a la venta las entradas para el TC a Paraná

Se conocieron los precios y promociones que tendrán las entradas para el Turismo Carretera en Paraná, que cierra la Etapa Regular el 22 y 23.

8 de agosto 2026 · 11:20hs
Se espera una multitudinaria convocatoria de público para el TC en Paraná.

Foto: Gentileza/Juan Iribarren

Se espera una multitudinaria convocatoria de público para el TC en Paraná.

Ya están a la venta las entradas para la visita del Turismo Carretera al autódromo del Club de Volantes Entrerrianos de Paraná: será el 22 y 23 de agosto y marcará el cierre de la etapa regular.

El Turismo Carretera llega a Entre Ríos el 22 y 23 de agosto.

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Se podrán adquirir las entradas de la plataforma Ticket-Motor y tienen un valor de 40 mil pesos las generales para hombres, 20 mil pesos para mujeres, 65 mil pesos con tribuna hombres y 45 mil pesos con tribuna mujeres. Además, la entrada preferencial con tribuna costará 120 mil pesos.

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El sábado por la noche le robaron a un repartidor bajo la modalidad Moto Uber que se dirigía a la calle Juan de la Cruz y Ruperto Pérez, en Paraná.

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La ACTC propone dos paquetes con importantes descuentos: el “Familia”, donde la entrada general de hombre sigue igual, pero la de damas cuesta solo 10 mil pesos (50% menos) y dos hijos menores de 16 años con documento ingresan gratis. El otro se denomina “Amigos 4×3”: comprando tres entradas a 40 mil pesos cada uno, el cuarto ingresa gratis y el total queda en 120 mil pesos.

Los primeros clasificados a la Copa de Oro del Turismo Carretera

Cabe destacar que la fecha de Paraná servirá para terminar la Etapa Regular y conocer a los 12 pilotos que pelearán por el título. Como es una costumbre el trazado entrerriano servirá para la definición, por lo que está previsto que el 22 y 23 de agosto el TC pise el trazado de la costa del Paraná.

La categoría ya tiene a los cinco primeros clasificados a la Copa de Oro. Jonatan Castellano llegó en el 11° puesto en El Villicum y le alcanzó para sostener la posición de privilegio en el campeonato. Agustín Canapino, que cruzó la bandera a cuadros justo por detrás del oriundo de Lobería, se ubicó como nuevo escolta a 37 puntos.

A pesar de los abandonos de Mercedes-Benz no perdieron mucho terreno, posicionándose 3° Otto Fritzler (a 40 puntos de Castellano) y 4° José Manuel Urcera (a 48,5 unidades). Estos son los cuatro pilotos que ya tienen su boleto a la Copa.

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