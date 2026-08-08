Estafa: allanamientos con resultados positivos y un detenido

En Conordia secuestraron dos vehículos y armas relacionados con la investigación por estafa, de las departamentales La Paz, Concordia y Villaguay

En Concordia secuestraron dos vehículos y armas relacionados con la investigación por estafa, de las departamentales La Paz, Concordia y Villaguay

En el marco de una investigación por el supuesto delito de estafa, personal de las Divisiones Investigaciones e Inteligencia Criminal de las Departamentales La Paz, Concordia y Villaguay llevaron adelante diversos allanamientos en la ciudad de Concordia y localidades aledañas, con resultados positivos.

Como resultado de las diligencias investigativas y del cumplimiento de órdenes judiciales, se procedió al secuestro de cinco armas de fuego, entre ellas revólveres y pistolas de distintos calibres. También se incautó numerosa cartuchería, cargadores y otros elementos de interés para la causa.

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Asimismo, se secuestraron dos vehículos: un automóvil Peugeot 408 y una camioneta Ford Kuga, ambos relacionados con la investigación.

En uno de los procedimientos, un hombre de 40 años fue detenido por el supuesto delito de tenencia ilegal de arma de fuego. El mismo quedó alojado en dependencias policiales a disposición de la autoridad judicial competente.

Los procedimientos se originaron a partir de una denuncia por una presunta estafa vinculada al intercambio de vehículos, dinero en efectivo y documentación comercial. Posteriormente, la operación habría presentado irregularidades relacionadas con la situación registral de uno de los rodados involucrados.

Las medidas fueron dispuestas por la autoridad judicial de la ciudad de La Paz.