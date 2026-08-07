Enersa promoverá junto a la DAIA Entre Ríos acciones contra la discriminación.

Este viernes, la empresa Enersa, junto con la DAIA, firmaron un convenio para juntos llevar adelante distintas acciones contra la discriminación.

La empresa de Energía de Entre Ríos SA (Enersa) y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) Filial Entre Ríos formalizaron este viernes un convenio marco de colaboración para prevenir la discriminación, la xenofobia, el racismo y el antisemitismo.

La firma estuvo encabezada por el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, y el presidente de DAIA Filial Entre Ríos, Pablo Soskin, quienes destacaron la importancia de generar espacios que favorezcan una cultura sustentada en la diversidad, la igualdad de oportunidades y el reconocimiento del otro.

Enersa amplía la infraestructura eléctrica para mejorar el servicio en la zona rural de Gualeguay

A partir de este entendimiento, Enersa incorporará contenidos vinculados con estas temáticas en sus actividades formativas, culturales, deportivas y sociales. En tanto, DAIA Entre Ríos brindará asesoramiento técnico especializado y herramientas destinadas a los equipos responsables de llevar adelante esas instancias dentro de la empresa.

El trabajo articulado permitirá además desarrollar propuestas educativas y de sensibilización que contribuyan a consolidar entornos laborales y sociales más respetuosos e igualitarios, reafirmando el compromiso de ambas instituciones con los derechos humanos y el rechazo a cualquier forma de intolerancia.