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Enersa promoverá junto a la DAIA Entre Ríos acciones contra la discriminación

Este viernes, la empresa Enersa, junto con la DAIA, firmaron un convenio para juntos llevar adelante distintas acciones contra la discriminación.

7 de agosto 2026 · 17:48hs
Enersa promoverá junto a la DAIA Entre Ríos acciones contra la discriminación.

Enersa promoverá junto a la DAIA Entre Ríos acciones contra la discriminación.

La empresa de Energía de Entre Ríos SA (Enersa) y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) Filial Entre Ríos formalizaron este viernes un convenio marco de colaboración para prevenir la discriminación, la xenofobia, el racismo y el antisemitismo.

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El convenio entre Enersa y la DAIA

La firma estuvo encabezada por el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, y el presidente de DAIA Filial Entre Ríos, Pablo Soskin, quienes destacaron la importancia de generar espacios que favorezcan una cultura sustentada en la diversidad, la igualdad de oportunidades y el reconocimiento del otro.

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A partir de este entendimiento, Enersa incorporará contenidos vinculados con estas temáticas en sus actividades formativas, culturales, deportivas y sociales. En tanto, DAIA Entre Ríos brindará asesoramiento técnico especializado y herramientas destinadas a los equipos responsables de llevar adelante esas instancias dentro de la empresa.

El trabajo articulado permitirá además desarrollar propuestas educativas y de sensibilización que contribuyan a consolidar entornos laborales y sociales más respetuosos e igualitarios, reafirmando el compromiso de ambas instituciones con los derechos humanos y el rechazo a cualquier forma de intolerancia.

Enersa DAIA Entre Ríos discriminación
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