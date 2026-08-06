Rodolfo D'Onofrio afirmó que le comunicó a Stefano Di Carlo que "se equivocó" con los apartados

Rodolfo D’Onofrio , expresidente de River Plate entre 2013 y 2021, afirmó que habló con el actual titular de la institución Millonaria, Stefano Di Carlo, para expresarle que “se equivocó” con la decisión de tener a jugadores apartados en el predio de Cantillo.

D’Onofrio explicó que estuvo mal por el lugar donde los llevó y no con la determinación de que entrenen diferenciados, a su vez desmintió el reclamo de los jugadores sobre el estado del predio: “De malo no tiene nada, dentro de tres meses la primera va a ir a entrenar ahí” y agregó que en la cancha escucho como los mismos “exigían que varios jugadores no podían jugar más con la camiseta de la banda”.

Rodolfo D'Onofrio recordó cuando asumió en River

El expresidente de River también opino sobre el disgusto de los hinchas frente al presente del equipo y afirmó que “tienen derecho a expresarse”, comparó esta situación con la que vivió el Seleccionado argentino y el capitán, Lionel Messi, que primero fueron criticados y luego los aplaudieron dándoles las gracias, “Si les paso a ellos, porque no le va a pasar a un club”.

A su vez, señaló que el socio del Millonario sabe que el club se encuentra en un momento institucional “mejor que nunca” al diferenciarlo del tiempo en que asumió en el club en 2013 donde no podían comprar jugadores y estaban “fundidos”, por esta razón fue contundente y afirmó: “Es una etapa y se sale ganando”, agregó que “es cuestión de tiempo” y reitero el mal estado que estaba el club cuando lo agarró, “hoy tenemos el mejor estadio de América” termino su opinión con la frase “River es el Colón, falta que los artistas den un lindo espectáculo”.

Su opinión sobre Chacho Coudet y Stefano Di Carlo

Volvió sobre el reclamo de los socios y de periodistas pidiendo que al Chacho Coudet debía irse, y advirtió “esto es River y no es como otros clubes que cambian de entrenadores cada 6 meses” recordó la renuncia de Marcelo Gallardo, al pedir que le tengan “paciencia”, “denle tiempo que tiene fuerzas”, es una persona “honesta“ y “renunciará” cuando sepa que “no puede revertir la situación”.

Por esto, fue consultado por el nombre de Ramón Díaz como remplazo, a lo que respondió de manera contundente que “No” lo ve volviendo a dirigir al Millonario.

Su Además, brindó detalles de su relación con Di Carlo: “lo conozco hace tiempo, para administrar y gestionar el club, es brillante, pero en términos de fútbol tenemos que hablar un rato, no por él sino por lo que está ocurriendo en River”.

De esta manera, explico que clubes como el de Núñez “necesitan líderes” enumerando a los de su mandato, desde la directiva, Marcelo Gallardo como técnico, “a la gente le decía que –crea- y los hinchas lo hacían”, y jugadores como Leonardo Ponzio, Jonatan Maidana o Javier Pinola”, pero remarco que ese mote “te lo da la gente, se lo deben ganar, no lo decide uno mismo”.

A su vez, desmintió que el presidente haya tomado decisiones sobre que jugador debe estar en cancha, pero no le quito responsabilidad al mismo, a Coudet y a los directores deportivos de Enzo Francescoli y Pablo Longoria con quién no pudo hablar.

También, exigió que los hinchas "confíen y estén unidos" como lo está la dirigencia con el cuerpo técnico y los jugadores, que de esa manera el Millonario no puede perder.

Por otro lado, analizó el caso de Juan Fernando Quintero: “Si Coudet no lo quería, no se puede hacer nada, lo respeto, pero como presidente le hubiese preguntado porque no tiene en cuenta a un jugador así”

Por último, le consultaron como veía la manera de los fichajes por encima de los juveniles y recordó la época de 1971/72 donde el brasilero Didí, era el entrenador del club con la filosofía de formar el plantel con jugadores de la reserva, “En River no se sale campeón asi”, lo comparo con el plantel formado por Ángel Labruna, que en 1975 con una base de jugadores jueveniles y refuerzos de jerarquía logro cortar una racha de 18 años sin consagrarse campeón: “me críe con eso, cuando tuve a mi primer hijo recién vi al club levantar una copa”.