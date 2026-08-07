Mariano Werner en la Carrera de los 300 pilotos

Mariano Werner es uno de los invitados de la fecha especial del Turismo Pista en San Nicolás. Este viernes empezaron los ensayos.

Mariano Werner se sube a un Toyota Etios de la Clase 3 para ser parte de la fecha especial.

El Turismo Pista se presenta este fin de semana en el autódromo de San Nicolás, donde afrontará la “Carrera de los 300 pilotos”. Con la presencia de pilotos invitados, las tres categorías tendrán una multitudinaria convocatoria, en la cual se destaca la presencia de Mariano Werner en la Clase 3.

Este viernes, un certero giro concretó el Renault que alternarán en la conducción este fin de semana Federico Stieglitz y su invitado Otto Fritzler en la Clase 3. La unidad que alista Tigre Racing consiguió cerrar la primera jornada liderando en la última práctica con 1’38”811/1000 para cubrir los 3.959 metros del trazado semipermanente, y aventajar por 193/1000 al otro Clio del equipo que conduce Felipe Martínez y quien contará en esta prueba con Germán Todino como invitado, conformando el “1-2” en la tanda que tuvo a 24 coches en menos de un segundo.

El Top10 se completó con Hermida y Moscardini (Ford) a 227/1000, Andrés Calderón y Gonzalo Antolín (Toyota) a 239/1000, Gastón Maraslioglu y Facundo Chapur (Peugeot) a 301/1000, Pablo Collazo (h) y Marcos Landa (Toyota) a 357/1000, Matías y Agustín Canapino (Chevrolet) a 364/1000, Nicolás Pezzucchi y Mauricio Lambiris (Ford) a 372/1000, Dino Cassiano y Jorge Barrio (Citroën) a 382/1000 y Franco Fauret y Lucas Vicino (Toyota) a 459/1000.

Cómo le fue a Mariano Werner este viernes

El binomio integrado por Luciano González y Exequiel Bastidas se colocó 23°, mientras que Marco Flores y Mariano Werner se quedó con la 27° posición.

En la Clase 2, el VW de Matías Clapier y su piloto invitado Matías Quaglia registró el mejor tiempo en el trazado de 3.959 metros, con 1’42”230/1000.

Detrás quedó el Fiat de Agustín y Maximiliano Martin, a 201/1000, seguido por el que compartirán Alejo Cravero y Luciano Martínez que se ubicaron a 363/1000. Luego de posicionaron el Ford de Jonás Maurelli y Joaquín Melo (a 514/1000), el Fiat de Juan Cruz Paulides y Tomás Fineschi (a 655/1000), los VW de Lucas Huser y Manuel Borgert (a 702/1000), el que comparten Francisco Calo y Rudy Bundziak (a 819/1000, el del campeón Nicolás Herrera y Rodrigo Lugón (a 822/1000) y el de Máximo Evans Weiss y Matías Fernández (a 929/1000).

La Clase 1 en San Nicolás

En Clase 1 quedó al frente de la tercera tanda de entrenamientos el Fiat de Lucio Rodríguez y Nicolás González, que registró 1’45”589/1000 para recorrer los 3.959 metros del trazado semipermanente.

En dicha sesión lo escoltó a 591/1000 el coche de Agustín Orellana y su invitado Ramiro Cano; tercera quedó a 741/1000 la dupla de Maximiliano Pérez y Carlos Longhi seguido por las que conforman Gonzalo Fabi y Mauro Gorjon (a 756/1000), Ignacio Grippo con Alexis Bull (a 948/1000) y la de Ignacio Espínola con Federico Coppari (a 956/1000).

A más de un segundo se ubicaron William Bull y Gabriel Etura, Adrián Oubiña y Alan Furnaro, Emiliano Puerto y Agustín Godas, cerrando el Top10 Agustín Olalla y Pablo Blanco.

Este sábado desde las 9.25 comenzarán a clasificar, mientras que desde las 15 se realizarán las carreras en modalidad Súper 10 para cada una de las categorías.