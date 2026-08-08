Horóscopo del sábado 8 de agosto de 2026

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al sábado 8 de agosto de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al sábado 8 de agosto de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al sábado 8 de agosto de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Horóscopo del jueves 6 de agosto de 2026

Horóscopo del viernes 7 de agosto de 2026

Su mal humor desesperará a su pareja; cálmese. Recapacite y proyecte bien su futuro económico. El ritmo de trabajo va a aumentar, esté preparado. Excelente momento físico y psicológico.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Disposición para dar mucho afecto. Para invertir en bolsa, asesórese primero. El viaje de negocios pendiente será muy provechoso. La vitalidad y la energía se restablecerán pronto.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Se sentirá sexy y alguien se lo va a decir. Momento estupendo para hacer inversiones arriesgadas. Las relaciones con los compañeros no plantean problemas. Los cambios de humor perjudican su salud.

Horóscopo

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Proyecte, en común con sus amigos, más actividades. Su economía no está en el mejor momento. Sin contratiempos laborales. Ponga a punto su cuerpo, por ejemplo, bailando.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Ceda más con su pareja y no crea que siempre lleva razón. Exceso de responsabilidades financieras. Exponga a sus jefes sus nuevas ideas. No abuse de las dietas y haga más ejercicio.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Su pareja pronto conseguirá que salga de esa tristeza. Atención a los gastos domésticos. Cuide las formas para evitar un conflicto con un superior. En cuestiones de salud, todo en perfectas condiciones.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Acuda a esa fiesta con su pareja, les vendrá bien. No es momento de jugar con su economía. Verá realizado su deseo de reconocimiento profesional. Felicidades, ya se han terminado esos dolores de cabeza.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Tenga más sensibilidad, especialmente con sus amigos. No confíe en la llegada de ingresos extras. Sus ideas serán bien recibidas en su trabajo. No a las dietas por su cuenta, consulte a un especialista.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Llame a su pareja y propóngale una cita romántica. La felicidad no está solo en las cosas materiales. Oportunidad de progreso profesional. Vigile su dieta para que sea equilibrada.

Horóscopo

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Disfrutará de momentos románticos. Cómprese una hucha para ir guardando lo que pueda. No se olvide de cuidar a sus clientes. Recuerde que obsesionarse con las cosas, no es nada sano.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Conquistas interesantes a la vista. Gaste sin miedo, luego no le faltará. En su trabajo, las labores cotidianas no le van a preocupar. Pruebe con un régimen de comida sana y natural.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Quieren entrometerse en su relación de pareja, no haga caso. Si se precipita en las finanzas, tendrá problemas. Conocerá gente que le ayudará laboralmente. En cuanto pueda, aproveche para recuperar sueño.