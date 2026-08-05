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River: Francisco Ortega se hizo la revisión médica y sólo resta la firma para que sea refuerzo

Al lateral izquierdo proveniente del Olympiacos de Grecia está a un paso de convertirse en el octavo refuerzo de River.

5 de agosto 2026 · 18:20hs
Sólo resta la firma para que Ortega sea jugador de River.

Sólo resta la firma para que Ortega sea jugador de River.

El lateral izquierdo Francisco Ortega habló a la salida de la clínica donde se hizo los estudios médicos para que posteriormente, si los análisis salen bien, firme y se convierta en el octavo refuerzo de River, donde afirmó: "Estoy disponible para jugar este sábado".

El surgido de las inferiores de Vélez también declaró que se siente "contento y feliz" por estar firmando con River y agregó un mensaje para los hinchas Millonarios: "voy a tratar de aportar al club lo que más pueda y a dejar todo".

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Además, confirmó que habló con el director técnico, Eduardo Chacho Coudet: "cuando llegue al predio vamos a seguir hablando" y expresó que se siente "ansioso" por conocer y encontrarse con sus nuevos compañeros.

River realizó la compra de su pase por una cifra cercana a los cinco millones de euros para cubrir la ausencia de laterales ante la lesión de Marcos Acuña.

La llegada de Francisco Ortega

El lateral izquierdo de 27 años llegó en la mañana de este miércoles y, luego de la revisión médica protocolar, firmará un contrato por tres temporadas y media, hasta diciembre de 2029, poniéndose inmediatamente a disposición de Coudet.

El Millonario adquirirá el 100% de la ficha de Ortega, luego de varias semanas de negociaciones durante las cuales Olympiacos rechazó el primer ofrecimiento y redujo las pretensiones iniciales, que se encontraban cerca de los siete millones de euros.

La dirigencia aceleró la operación después del desgarro sufrido por Acuña frente a Gimnasia, lesión que dejó al cuerpo técnico sin un especialista experimentado para cubrir el lateral izquierdo.

Matías Viña, quien había llegado desde Flamengo para ser la alternativa natural del campeón del mundo, se encuentra apartado del plantel profesional y continúa entrenándose con el grupo de marginados en el predio de Cantilo.

River Francisco Ortega Chacho Coudet refuerzos
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