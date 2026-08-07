Los Pumas confirmaron el equipo para enfrentar a Sudáfrica en Vélez, sin el entrerriano Marcos Kremer y con cuatro jugadores que buscan debutar.

Los Pumas reciben a Sudáfrica sin Marcos Kremer y con cuatro posibles debuts en Vélez.

Los Pumas ya tienen definido el equipo que enfrentará a Sudáfrica este sábado, desde las 16, en el estadio José Amalfitani de Vélez . El encuentro, correspondiente a una nueva presentación del seleccionado argentino, tendrá en juego la Copa Visa Galicia y contará con la presencia de cuatro jugadores que podrían hacer su debut con la camiseta Albiceleste.

El conjunto argentino se prepara para medirse ante los bicampeones del mundo, dirigidos por Rassie Erasmus, que llegan a Buenos Aires con un gran presente luego de imponerse en sus tres compromisos del Nations Championship: derrotaron a Inglaterra por 45-21, a Escocia por 42-28 y a Gales por un contundente 43-0.

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Sin el entrerriano Marcos Kremer, Los Pumas confirmaron el equipo para enfrentar a Sudáfrica

El historial entre ambos seleccionados marca una clara ventaja para Sudáfrica. En 40 enfrentamientos, Los Pumas acumulan cuatro triunfos, un empate y 35 derrotas. La última alegría argentina ante los Springboks fue en 2024, en Santiago del Estero, cuando el equipo nacional consiguió una histórica victoria por 29-28.

El duelo en Vélez será el quinto enfrentamiento entre ambos equipos en ese escenario. Los antecedentes en el estadio de Liniers fueron en 2004 (derrota 7-39), 2005 (23-34), 2015 (12-26) y 2023 (13-24), este último partido marcado por las 100 presencias de Agustín Creevy con la camiseta de Los Pumas.

El partido tendrá además un condimento especial, ya que se cumplen 40 años del primer encuentro del seleccionado argentino en Vélez. Desde aquel debut en el estadio José Amalfitani, Los Pumas disputaron allí 40 partidos, con un registro de 15 victorias, un empate y 24 derrotas.

Entre las novedades de la convocatoria se destaca la ausencia del entrerriano Marcos Kremer, quien no formará parte del equipo que enfrentará a Sudáfrica. El tercera línea, una de las piezas habituales del seleccionado argentino en los últimos años, no estará disponible para este compromiso.

De los diez jugadores sin partidos internacionales que integran el plantel argentino, cuatro tendrán la posibilidad de sumar sus primeros minutos con la camiseta nacional. Francisco Moreno, jugador de Universitario de Tucumán, será titular y se convertirá en el Puma número 909 en caso de ingresar oficialmente al campo de juego.

En el banco de suplentes estarán Leonel Oviedo, con pasado en Córdoba Athletic y actualmente en Western Force de Australia; Juan Penoucos, surgido en Club de Remo de Azul y con presente en Belgrano Athletic; y Juan Martín Scelzo, hijo del histórico pilar de Los Pumas Martín Scelzo, quien juega en el Stade Français de París. Los tres tendrán la posibilidad de concretar su debut internacional.

La formación titular de Los Pumas para recibir a Sudáfrica será:

Boris Wenger

Ignacio Ruiz

Francisco Moreno (sin caps) — posible debut

Guido Petti (101 caps) — vicecapitán

Tomás Lavanini (91 caps)

Pablo Matera (124 caps) — capitán

Benjamín Grondona (2 caps)

Joaquín Moro (5 caps)

Simón Benítez Cruz (12 caps)

Santiago Carreras (67 caps) — vicecapitán

Ignacio Mendy (5 caps)

Faustino Sánchez Valarolo (2 caps)

Lucio Cinti (42 caps)

Rodrigo Isgró (17 caps)

Gerónimo Prisciantelli (4 caps)

Como relevos estarán: