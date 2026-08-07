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Frigerio inauguró la ampliación de Itasa, que invirtió 3 millones de dólares con beneficios del RINI

Frigerio visitó la empresa metalúrgica de Paraná que incorporó nueva tecnología, ampliará su producción y proyecta crecer en mercados nacionales e internacionales.

7 de agosto 2026 · 16:29hs
Frigerio inauguró la ampliación de Itasa

Frigerio inauguró la ampliación de Itasa, que invirtió 3 millones de dólares con beneficios del RINI.

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó la inauguración de las obras de ampliación y modernización tecnológica de la planta de aceros Itasa, en Paraná. La reconversión demandó una inversión de tres millones de dólares y se concretó en el marco del Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI), programa impulsado por el gobierno provincial, al que la firma fue la primera en adherirse.

La empresa incorporó el sistema No-Bake para la producción de piezas especiales de acero al carbono, inoxidables, dúplex y superdúplex. La nueva tecnología permitirá incrementar la capacidad productiva para abastecer el mercado nacional y latinoamericano, además de responder a la demanda de sectores estratégicos como Vaca Muerta, la minería cordillerana y proyectos vinculados a la energía nuclear y al Oil & Gas en Estados Unidos.

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Frigerio destacó el rol del Estado como facilitador

Durante el acto, Frigerio sostuvo que el desarrollo industrial resulta clave para el crecimiento económico y afirmó que el Estado debe acompañar a quienes invierten.

"Estoy convencido de que sin industria no hay nación. El impuesto más caro que se paga es la inversión que no se hace. Por eso decidimos bajarlos y convertirlos en cero para nuevas inversiones que incorporen tecnología y, lo más importante para nosotros, empleo en el sector privado", expresó.

El mandatario también remarcó que el Estado "nunca más puede ser una valla o un escollo para el desarrollo", sino un facilitador mediante políticas impositivas, infraestructura, mejoras energéticas y desregulación.

Además, destacó la evolución del RINI desde su puesta en marcha. Según indicó, el régimen ya cuenta con 156 empresas adheridas, inversiones comprometidas por cerca de 400.000 millones de pesos y una proyección de alrededor de 3.000 nuevos puestos de trabajo.

Una apuesta al crecimiento industrial

El gerente general de Itasa, Marcelo Conesa, afirmó que la ampliación representa una decisión estratégica para sostener el crecimiento de la empresa.

"Hoy damos un paso que representa mucho más que una inversión. Representa una decisión: la decisión de seguir evolucionando. En un contexto donde muchas veces es más fácil esperar, nosotros decidimos invertir, porque el futuro no se espera, se construye", sostuvo.

Conesa explicó que la incorporación del sistema No-Bake "marca un antes y un después" en la producción de la firma, al mejorar la precisión, la estabilidad de los procesos, la eficiencia y la calidad de las piezas fabricadas.

El Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) contempla exenciones impositivas del 100 % entre 15 y 20 años sobre los impuestos a los Ingresos Brutos, Automotor, Inmobiliario y de Sellos. Además, prevé reintegros energéticos, la exclusión de regímenes de retención y percepción, una ventanilla única para trámites y acceso prioritario a las garantías del Fogaer.

Frigerio dólares RINI
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