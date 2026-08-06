River rompe el mercado y acordó la contratación de Thiago Almada

River llegó a un acuerdo con Atlético de Madrid para adquirir el 50 por ciento del pase en una cifra cercana a los 23 millones de dólares.

River tiene otro refuerzo de Selección al acordar de palabra con Atlético de Madrid por la transferencia de Thiago Almada. El Millonario sostuvo su propuesta para quedarse con el campeón del mundo y en las próximas horas podría anunciarlo como refuerzo.

La negociación se cerró en una cercana a los 23 millones de dólares por el 50 por ciento del pase del futbolista. El jugador surgido de la cantera de Vélez Sarsfield viajará en las próximas horas al país para firmar su contrato".

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Con estas cifras acordadas, el Aleti recuperaría la inversión que hizo en el jugador hace un año. Por su parte el Millonario tiene en sus manos a otra de las figuras de la Selección Argentina luego de que desistiera de volver a Brasil y calzarse la camiseta de Flamengo.

El elenco dirigido por Eduardo Coudet que ya cuenta con Otamendi, Acuña, Montiel y Correa, con los que compartió en la Selección Argentina, sin mencionar a Germán Pezzella, hoy apartado por decisión dirigencial.

El paso de Thiago Almada por Atlético de Madrid

Almada disputó 40 partidos en el elenco dirigido por Diego Simeone, 18 de ellos de titular, en los que ha anotado cuatro goles y brindó dos asistencias.

El Colchonero desembolsó 21 millones de euros en julio de 2025 para fichar a Thiago Almada desde Lyon, adquiriendo una parte importante de su ficha en una operación tasada inicialmente de forma global en una cifra cercana a los 40 millones de euros por la totalidad de los derechos económicos.