El atacante que se entrenaba apartado en Cantilo llegó a Mendoza para ser refuerzo del equipo de Alfredo Berti y jugar la Copa Libertadores.

El delantero Maximiliano Salas ya se despidió de River Plate este martes, luego de haber estado entrenando de manera diferenciada junto con los apartados en el predio de Cantilo, y viajó rumbo a Mendoza para sumarse a Independiente Rivadavia, uno de los mejores equipos de la actualidad en Argentina.

Sin brindar declaraciones a la prensa, el zurdo de 28 años partió para la provincia de Cuyo, donde rápidamente se pondrá a disposición del entrenador Alfredo Berti. El Millonario lo cede a préstamo por un año, sin cargo y con una opción de compra que ronda los 4 millones de dólares.

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En un principio, la dirigencia pretendía solo desprenderse del atacante por una venta, dado que había desembolsado ocho millones de euros para ejecutar la cláusula de Racing en julio de 2025, pero tras no recibir ofrecimientos cambió su postura y decidió prestarlo.

Maxi Salas dejó River sin brindar declaraciones y viajó para sumarse a Independiente Rivadavia

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El nacido de Curuzú Cuatiá llega a la Lepra mendocina por pedido del técnico y para ocupar el costado del ataque que dejó vacante Sebastián Villa tras su partida a Boca. Si bien no juega desde el 27 de mayo, en el triunfo 1-0 frente a Sporting Cristal por la Copa Sudamericana (aquella noche marcó el único gol del encuentro), viene entrenando con la famosa “banda del container”. Este semestre tendrá dos objetivos claros: volver a sumar minutos e ir en busca de la Copa Libertadores.

Salas se va de River sin poder cumplir las expectativas con las que había arribado y después de 37 partidos, en los que anotó solo siete goles y dio dos asistencias. Al margen de sus actuaciones, lo que terminó condenando su ciclo fue la fortuna que pagó el club para sacarlo de Avellaneda.