No levanta cabeza: River Plate perdió con Central en el Monumental

River Plate cayó ante su gente por 1 a 0 ante el Canalla. Sumó su quinta derrota consecutiva en el ciclo de Coudet.

River Plate volvió a sufrir una dura derrota al caer por 1 a 0 frente a Rosario Central en el estadio Monumental, por la tercera fecha del Torneo Clausura. El conjunto dirigido por Eduardo Coudet profundizó su mal momento, acumuló su quinta caída consecutiva y sigue sin conseguir una victoria en el ámbito local desde el 16 de mayo.

El único gol del partido llegó a los 26 minutos del primer tiempo. Jaminton Campaz envió un centro al área y Nicolás Otamendi, en su intento por despejar, terminó desviando la pelota hacia su propio arco para darle la ventaja al conjunto rosarino.

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River recibe a Rosario Central en un duelo clave para Coudet y Almirón

River había comenzado mejor y generó algunas situaciones claras, entre ellas un mano a mano desperdiciado por Lautaro Pereyra y un penal sancionado a su favor que luego fue anulado por intervención del VAR, al advertir una infracción previa de Otamendi.

En el complemento, el Millonario fue en busca del empate y estuvo cerca en varias ocasiones, pero se encontró con una gran actuación del arquero Jeremías Ledesma, quien respondió con intervenciones decisivas ante Lucas Beltrán y otros intentos del conjunto local.

Rosario Central también contó con oportunidades para ampliar la diferencia, especialmente a través de Giovanni Cantizano y Jaminton Campaz, aunque Santiago Beltrán evitó un resultado más amplio con buenas atajadas.

Sobre el final, el Canalla sufrió la expulsión de Emanuel Coronel, pero logró sostener la ventaja y se llevó tres puntos de enorme valor del Monumental.

Con este resultado, River profundiza su crisis futbolística y aumenta la presión sobre el ciclo de Eduardo Coudet, mientras que Rosario Central festejó un triunfo de gran importancia como visitante.

Minuto a minuto

¡FINAL DEL PARTIDO!

91 minutos: Cantizano pudo liquidar el partido

La joya de las Inferiores de Central esquivó a cuatro rivales, dejó a Santiago Beltrán en el piso y definió desde un ángulo cerrado, pero el balón alcanzó a ser rechazado por el propio Beltrán al córner.

46 minutos: Cantizano pudo liquidar el partido

La joya de las Inferiores de Central esquivó a cuatro rivales, dejó a Santiago Beltrán en el piso y definió desde un ángulo cerrado, pero el balón alcanzó a ser rechazado por el propio Beltrán al córner.

84 MINUTOS: ¡SALIÓ DI MARÍA!

Fideo le dejó su lugar a Facundo Mallo.

82 MINUTOS: ¡EMANUEL CORONEL FUE EXPULSADO EN ROSARIO CENTRAL!

82 minutos: nueva tapada de Ledesma

80 minutos: Otamendi se acercó al área rival

El defensor se elevó en las alturas a la salida de un tiro libre y ensayó un testazo que salió cerca del palo izquierdo.

76 minutos: nuevo avance de River Plate

Juan Cruz Meza mandó su disparo cruzado por encima del travesaño.

69 MINUTOS: ¡FENOMENAL ATAJADA DE LEDESMA!

El arquero de Rosario Central rechazó el disparo de Lucas Beltrán a corta distancia con sus piernas para mandar la pelota al córner.

66 minutos: tercera modificación de River Plate

Joaquín Freitas reemplazó a Juan Cruz Meza.

64 minutos: otra aparición de Beltrán

El guardameta contuvo un cabezazo sin potencia de Campaz.

63 minutos: segundo cambio en River Plate

Lucas Beltrán por Fausto Vera.

61 MINUTOS: ¡TREMENDA TAPADA DE BELTRÁN!

El espíritu de Franco Armani se posó sobre el arquero de River Plate para despejar un remate a quemarropa de Campaz con su brazo derecho.

56 minutos: el Canalla apuesta al contragolpe

La visita le entregó la pelota de manera decidida a River Plate y aguarda por algún ataque rápido para resolver el pleito.

46 MINUTOS: ¡OVANDO EVITÓ EL EMPATE EN LA LÍNEA!

El defensor estuvo atento tras un error de Jeremías Ledesma y su reacción para correr hacia el arco en cuestión de segundos fue vital para despejar el intento de Tomás Galván al córner.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Un cambio en River Plate: Tomás Galván por Lautaro Pereyra.

40 minutos: Lucas Martínez Quarta, amonestado

El defensor de River Plate bajó a Giovanni Cantizano en mitad de cancha y se llevó la cuarta amarilla del Millonario.

38 MINUTOS: ¡LLAMADO DEL VAR Y PENAL ANULADO!

Fernando Echenique convocó a Ramírez para revisar la acción y, finalmente, el árbitro cobró falta para Rosario Central porque la pelota tocó en el brazo de Nicolás Otamendi.

36 MINUTOS: ¡PENAL PARA RIVER PLATE!

El árbitro Nicolás Ramírez sancionó una mano inexistente de un jugador de Rosario Central.

34 minutos: primera atajada de Jeremías Ledesma

El arquero despejó un remate frontal al córner.

30 minutos: el Canalla estuvo a un paso del segundo

La visita recuperó un balón en su campo y salió de contragolpe en un avance terminado con una volea desviada en la medialuna.

26 MINUTOS: ¡GOL DE ROSARIO CENTRAL!

Nicolás Otamendi intentó cortar un centro de Jaminton Campaz, pero se llevó puesta la pelota en la barrida y la metió en contra.

23 MINUTOS: ¡LAUTARO PEREYRA TUVO LA MÁS CLARA DE RIVER PLATE!

Un pase en mitad de cancha dejó mano a mano al juvenil contra el arquero Jeremías Ledesma, quien salió de su área y propició la definición de emboquillada por parte del volante ofensivo, pero la pelota tomó mucha altura y se fue afuera.

20 minutos: Fausto Vera probó desde lejos

El mediocampista realizó un remate desde la medialuna que se perdió por encima del travesaño.

16 minutos: Fausto Vera, amonestado

El volante central derribó a Gastón Ávila y recibió la amarilla. Es el tercero de River después de Lautaro Rivero y Joaquín Freitas.

13 MINUTOS: ¡GOL ANULADO A ROSARIO CENTRAL!

La acción convertida por Enzo Copetti tras una asistencia de pecho por parte de Ángel Di María fue anulada a causa de un fuera de juego de Copetti.

11 minutos: volea de Campaz sin éxito

El extremo izquierdo encajó un disparo de primera a la salida de un córner, pero mandó la pelota por encima del travesaño.

10 minutos: mal cálculo de Rivero y se demoró Cantizano

El juvenil aprovechó el espacio dejado por el lateral tras un rechazo a medias y quedó mano a mano con Santiago Beltrán, pero intentó enganchar, tardó en la definición y se dejó anticipar por el propio Rivero.

9 minutos: Ángel Di María respondió para Rosario Central

Fideo ensayó un remate en la medialuna que se fue desviado.

6 minutos: Borré se acercó al arco rival

Joaquín Freitas aprovechó las dudas de Agustín Sández sobre la izquierda, ya que desbordó y levantó un centro cabeceado de manera defectuosa por el atacante colombiano.

4 MINUTOS: ¡RIVER RECLAMÓ UN PENAL SOBRE FREITAS!

Los jugadores del Millonario pidieron una p

2 minutos: la primera llegada fue de River Plate

El zaguero central capitalizó un centro de Facundo Colidio desde el tiro de esquina con un cabezazo desviado.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

La formación de River vs. Rosario Central, por el Torneo Clausura

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Lautaro Pereyra; Joaquín Freitas, Facundo Colidio y Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.

La formación de Rosario Central vs. River, por el Torneo Clausura

Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Giovanni Cantizano, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Los datos de River vs. Rosario Central, por el Torneo Clausura