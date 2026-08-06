River y Vasco da Gama llegaron a un acuerdo de palabra por Facundo Colidio

River atraviesa un proceso de profunda renovación de su plantel, a punto tal de que Francisco Ortega y Tobías Andrada, los últimos dos refuerzos, todavía no llegaron a debutar. Pero además de las llegadas (se podría sumar de la Thiago Almada), también quedan partidas por confirmar, y no solo de los jugadores separados. Vasco da Gama mejoró las condiciones de pago y está cerca de quedarse con Facundo Colidio.

El conjunto carioca tiene la firme intención de quedarse con el delantero argentino de 26 años y por eso cambió los plazos y las condiciones para avanzar en una negociación que ya había tenido un primer capítulo que no había convencido en Núñez. Ahora, los brasileños están dispuestos a pagar 4.5 millones de dólares por el 50% de la ficha y comprometerse a la compra del porcentaje restante a través de objetivos que, aseguran, son cumplibles, por otros 5.5 millones.

Colidio es uno de los futbolistas que había viajado a la pretemporada y había arrancado el semestre con el plantel a pesar de que la intención era buscarle una salida. Eduardo Coudet querría seguir contando con él, pero lo cierto es que tanto el jugador como la dirigencia millonaria creen que el suyo es un ciclo cumplido. Y ahora, ante la llegada de tantos delanteros, es un momento propicio para dejarlo ir.

Los nombres nuevos en River

Ángel Correa, Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré son los puntas que arribaron al club para tener más variantes en ofensiva; se suman a Sebastián Driussi y Joaquín Freitas. Ante la cantidad y variedad de atacantes, desde River creen que la salida del ex-Tigre no se sentirá tanto. De todos modos, la venta no está cerrada y a esta novela podrían faltarle varios capítulos. Por lo pronto, si no hay más avances, el jugador estaría el sábado en Victoria para el partido ante Tigre.

Llegado a River a mediados de 2023 por pedido de Martín Demichelis, la historia de Colidio en Núñez tuvo tantos vaivenes como los que tuvo el equipo en estos tres años. De nivel oscilante, fue el foco de las críticas de la gente en varias oportunidades, aunque también logró cambiar los silbidos por aplausos en más de una ocasión. De hecho, tras un muy buen cierre de semestre, terminó siendo el mejor del equipo que con Coudet perdió la final del Torneo Apertura ante Belgrano en Córdoba.

Titular en el inicio de esta segunda mitad del año, perdió el lugar en los últimos partidos y todo indica que se acerca al fin de su etapa en el club con más pena que gloria. En sus tres años, jugó 136 partidos, convirtió 32 goles y repartió 14 asistencias. Además ganó las finales del Trofeo de Campeones (gol incluido) y de la Supercopa Argentina