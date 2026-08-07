Con distintas intervenciones, la Municipalidad de Paraná sigue la puesta en valor del Palacio Municipal, uno de los edificios históricos de la ciudad.

La Municipalidad de Paraná continúa recuperando el patrimonio histórico de la ciudad.

La Municipalidad de Paraná continúa con el plan integral de restauración y puesta en valor del Palacio Municipal, uno de los edificios más representativos del patrimonio histórico, arquitectónico e institucional de la ciudad.

La obra avanza por etapas con el objetivo de preservar sus características originales, recuperar elementos de alto valor patrimonial y garantizar su conservación para las futuras generaciones.

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Los trabajos que realiza la Municipalidad de Paraná

Tras completar gran parte de las tareas previstas en la galería baja sobre calle Urquiza, los equipos municipales iniciaron una nueva etapa de intervención en la torre ubicada sobre la esquina de Urquiza y Corrientes.

Posteriormente, los trabajos continuarán con la recuperación de los ornamentos de la fachada de calle Corrientes, dando continuidad al proceso de restauración exterior del edificio.

La obra se desarrolla por etapas con el objetivo de preservar las características originales del edificio, utilizando técnicas tradicionales y materiales compatibles con su valor patrimonial. Los trabajos son en conjunto por personal municipal especialmente capacitado y de una empresa constructora local que estuvo a cargo de la intervención del reloj y obras complementarias.

Durante los últimos meses se avanzó en la recuperación de molduras, columnas, balcones y distintos elementos ornamentales de la fachada.

Otras intervenciones

Además, se concretó la restauración integral del histórico reloj del Palacio Municipal, que incluyó la recuperación de su maquinaria, las esferas y el campanario, permitiendo restablecer su funcionamiento y preservar uno de los símbolos más representativos de Paraná.

La restauración del Palacio Municipal refleja la decisión de la gestión de invertir en la preservación del patrimonio histórico como una política pública. Con recursos y equipos municipales, la intervención busca recuperar uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, fortaleciendo su identidad arquitectónica e institucional.