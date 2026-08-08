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Gualeguaychú: un hombre sufrió quemaduras graves al explotar una embarcación

El dueño de la embarcación, de 78 años, sufrió quemaduras graves y quedó internado en terapia intensiva, enel hospital Centenario de Gualeguaychú

8 de agosto 2026 · 09:03hs
El dueño de la embarcación sufrió quemaduras graves. Quedó internado en terapia intensiva

El dueño de la embarcación sufrió quemaduras graves. Quedó internado en terapia intensiva

El dueño de una embarcación sufrió graves heridas en una explosión dentro de la nave. Ocurrió este viernes por la noche detrás del Parador Papaya, Marina Club Racing en la zona del Parque Unzué, en Gualeguaychú.

El hombre de 78 fue traladado de urgencia al hospital Centenario con graves heridas y quemaduras grado A y B, y quedó internado en terapia intensiva.

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Según las primera informaciones la embarcación estaba siendo reparada cuando hubo una explosión y el hombre quedó envuelto en llamas.

Acudieron al lugar, personal policial, de prefectura y bomberos voluntarios que trabajaron para socorrer al herido y sofocar el incendio.

Gualeguaychú Hombre embarcación Quemaduras
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