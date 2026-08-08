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Narcomenudeo: allanamientos en Federación

En el opertativo realizado en Federación secuestraron cocaína y fueron identificados tres hombres, quien quedaron relacionados a la causa por narcomenudeo

8 de agosto 2026 · 09:39hs
En el opertativo realizado en Federación secuestraron cocaína y fueron identificados tres hombres

En el opertativo realizado en Federación secuestraron cocaína y fueron identificados tres hombres, quien quedaron relacionados a la causa por narcomenudeo
En el opertativo realizado en Federación secuestraron cocaína y fueron identificados tres hombres

En el opertativo realizado en Federación secuestraron cocaína y fueron identificados tres hombres, quien quedaron relacionados a la causa por narcomenudeo

Personal de la división Drogas Peligrosas Federación hicieron un allanamiento, en el marco de una investigación por microtráfico de estupefacientes.

El procedimiento se desarrolló en un domicilio ubicado en calle Chaco al 200, entre Córdoba y Santa Fe, donde se secuestraron dosis de clorhidrato de cocaína, acondicionadas en un envoltorio, además de dinero en efectivo por una suma que ronda en los $780.000, monto que podría guardar relación con la actividad ilícita investigada.

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Los detenidos en La Paz quedaron alojados con prisión preventiva por disposición judicial, y fueron trasladados a la Unidad Penal N° 1 de la ciudad de Paraná.

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Asimismo, fueron identificadas tres personas de sexo masculino, sin registrarse personas detenidas.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías de la ciudad de Federación, a cargo del Dr. Sergio Rondoni Caffa, con intervención de la Fiscalía a cargo de la Dra. Luciana Herman.

Narcomenudeo Federación cocaína
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