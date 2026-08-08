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Newell's Old Boys de Rosario y Conmebol despiden a Jorge Messi

El Club Atlético Newell’s Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario.

8 de agosto 2026 · 10:52hs
El Club Atlético Newell’s Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi

El Club Atlético Newell’s Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario.

El Club Atlético Newell’s Old Boys de Rosario emitió un comunicado tras concocerse el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi.

"El Club Atlético Newell’s Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario.

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Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi.

Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini.

Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial.

Gracias por enseñarle a amar estos colores.

La Comisión Directiva, socios, deportistas y toda la familia leprosa abrazan con afecto a Celia, Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol y a todos sus seres queridos y allegados en este difícil momento.

Hasta siempre, leproso".

Jorge Messi, el padre de Lionel Andrés Messi, murió anoche, a las 22, en un sanatorio de la ciudad de Rosario. El empresario y representante del futbolista y capitán de la selección argentina de fútbol tenía 68 años y atravesaba una larga enfermedad.

El bar de la familia cerró sus puertas por duelo este sábado y Newell's izó su bandera a media asta en señal de duelo. Fuentes médicas confirmaron a La Capital que el deceso ocurrió esta madrugada, luego del último entrenamiento del futbolista con Inter Miami y antes de jugar con Monterrey por la segunda fecha de la Leagues Cup 2026 en Estados Unidos.

Conmebol lamentó la partida de Jorge Messi

La CONMEBOL emitió un comunicado en el que lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre del futbolista argentino Lionel Messi. "Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor. Que descanse en paz", se expres{o a través de sus redes sociales.

Newell’s Rosario Jorge Messi Lionel Messi
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