River confirmó la salida de Colidio: Vasco da Gama lo presentó como nueva incorporación.

Facundo Colidio fue presentado como nuevo refuerzo de Vasco da Gama tras su salida de River Plate. La transferencia podría alcanzar los 10 millones de dólares.

Facundo Colidio dejó oficialmente de ser jugador de River Plate y fue presentado como nuevo refuerzo de Vasco da Gama . El delantero argentino se convirtió en una de las bajas confirmadas del plantel millonario en el actual mercado de pases, luego de que ambas instituciones alcanzaran un acuerdo económico por su transferencia.

La negociación comenzó a tomar forma durante la última semana, cuando la dirigencia del club brasileño avanzó formalmente por el atacante. El director deportivo de Vasco da Gama, Admar Lopes, aprovechó su estadía en Argentina por otras gestiones para reunirse con los dirigentes de River Plate y consultar condiciones por el exjugador de Tigre e Inter de Milán.

River cerró la venta de Colidio y el delantero ya luce la camiseta de Vasco da Gama

Después de varias conversaciones, el conjunto de Núñez aceptó la propuesta que contemplaba la venta del 50% de los derechos económicos de Colidio por 4,5 millones de dólares. Además, el acuerdo incluye una opción vinculada al cumplimiento de objetivos que permitiría al club brasileño adquirir la otra mitad de la ficha por 5,5 millones de dólares más. De concretarse, la operación alcanzaría una cifra total cercana a los 10 millones de dólares.

De esta manera, River Plate logra una importante diferencia económica respecto a la inversión realizada en 2023, cuando incorporó al delantero por poco más de 5 millones de dólares. Colidio había llegado como una apuesta importante para reforzar el ataque y, tras tres temporadas en la institución, continuará su carrera en el fútbol brasileño.

Vasco da Gama confirmó la llegada del atacante a través de sus redes sociales, donde anunció el acuerdo con el jugador argentino y publicó las primeras imágenes del futbolista con la camiseta del Cruzmaltino. El club informó que Colidio arribó a Río de Janeiro para realizarse los estudios médicos correspondientes y completar los trámites administrativos antes de firmar su contrato.

El delantero de 26 años sellará un vínculo por tres temporadas con el equipo brasileño, que buscará aprovechar su capacidad ofensiva y su experiencia internacional. Curiosamente, Vasco podría cruzarse con River Plate en una eventual instancia de cuartos de final de la Copa Sudamericana, siempre y cuando ambos equipos logren avanzar en sus respectivas llaves de octavos.

La salida de Colidio también representa una oportunidad para River Plate dentro del mercado de pases, ya que libera un cupo en el plantel para incorporar nuevos futbolistas hasta el próximo 2 de septiembre. La dirigencia continúa trabajando en la conformación del equipo mientras espera la llegada de nuevos refuerzos, entre ellos Thiago Almada.

Durante su paso por River Plate, Colidio disputó 136 partidos oficiales entre todas las competencias, convirtió 32 goles y entregó 14 asistencias. Además, consiguió dos títulos importantes: el Trofeo de Campeones 2023 ante Rosario Central, donde marcó el gol de la victoria, y la Supercopa Argentina 2023 frente a Estudiantes de La Plata. Ambos campeonatos fueron obtenidos bajo la conducción de Martín Demichelis.