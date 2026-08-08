La Paz: esclarecen robo calificado y hay dos detenidos

La Policía de La Paz detuvo a dos hombres involucrados en un robo calificado a un hombre de 83 años

Los detenidos en La Paz quedaron alojados con prisión preventiva por disposición judicial, y fueron trasladados a la Unidad Penal N° 1 de la ciudad de Paraná.

En el marco de una investigación por un hecho de robo calificado, ocurrido el 1 de agosto en calle Batalla Don Gonzalo y Los Pinos, en La Paz, del cual resultara víctima un hombre de 83 años, se logró el esclarecimiento y la detención de los autores.

Según la denuncia, la víctima manifestó haber sido sorprendida mientras descansaba en su vivienda por dos masculinos. Uno de ellos, portando un machete, lo agredió físicamente exigiéndole dinero. Al no encontrar efectivo, los individuos sustrajeron un teléfono celular y se dieron a la fuga.

A raíz del hecho, la víctima sufrió lesiones de carácter leve, por lo que debió recibir asistencia médica y puntos de sutura.

De forma inmediata, personal de Comisaría Primera y de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal iniciaron tareas de campo, análisis de registros fílmicos de la zona y demás diligencias investigativas. Como resultado, se logró identificar a los dos masculinos, quienes serían familiares entre sí.

Con los elementos probatorios reunidos, se solicitó a la Fiscalía en turno orden de allanamiento y detención. La medida se llevó a cabo en calle Chacabuco y 9 de Julio de esta ciudad. Obteniendo como resultado el secuestro de prendas de vestir utilizadas al momento del ilícito, con aparentes manchas de sangre, y la aprehensión de dos masculinos de 48 y 33 años de edad.

Ambos quedaron alojados con prisión preventiva por disposición judicial, y fueron trasladados a la Unidad Penal N° 1 de la ciudad de Paraná.