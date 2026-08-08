Paraná: secuestran casi medio kilo de marihuana y cocaína

En una vivienda de Paraná allanda por un robo encontraron drogas. Secuestran marihuana, cocaína, balanzas y teléfonos y dinero en efectivo

En el marco de los operativos de prevención y seguridad, personal policial llevó a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Eloisa Paniagua,en Paraná, en relación a un hecho de robo.

Durante el procedimiento, los efectivos interceptaron en la puerta del domicilio a un hombre que portaba una riñonera. Al realizar la requisa correspondiente, se hallaron en su poder un teléfono celular, una balanza de precisión y 20 envoltorios y un trozo compacto de marihuana, con un peso total de 495 gramos.

Posteriormente, al inspeccionar el interior de la finca, los agentes localizaron una segunda balanza que tras ser sometida a los reactivos de campo, arrojó resultado positivo para cocaína, una gran cantidad de envoltorios de nylon y la suma de $2.973.700 en efectivo.

Intervino el fiscal en turno, quien dispuso la detención del sujeto interceptado por el delito de tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización. Respecto al propietario del inmueble, se ordenó su correcta identificación, quedando supeditado a la causa en curso.