Uno Entre Rios | Ovación | Franco Mastantuono

Franco Mastantuono fue presentado en Fiorentina

"Tenía muchas ganas de llegar", dijo Franco Mastantuono tras ser oficializado en el Viola a préstamo desde Real Madrid y reveló por qué eligió el club.

7 de agosto 2026 · 17:58hs
Franco Mastantuono tendrá seguirá su carrera en el fútbol italiano.

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Tras varios días de rumores, finalmente se hizo oficial: Franco Mastantuono es nuevo refuerzo de Fiorentina. El argentino, que no iba a ser tenido en cuenta por José Mourinho en Real Madrid, fue enviado a préstamo al Viola por una temporada, hasta mediados de 2027.

"Es un día muy especial para mí, tenía muchas ganas de llegar al club y lo estoy disfrutando mucho. Es increíble. Un campo de entrenamiento muy lindo, donde la gente es muy servicial. Y eso que uno la pase bien”, indicó el ex-River. "Ya tuve la posibilidad de conocer a alguno de los compañeros, me trataron muy bien, fueron muy simpáticos conmigo. Ya hablé con el entrenador, que me recibió de la mejor manera. Espero poder entrenar pronto, para estar listo para jugar", agregó más tarde.

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¿Por qué eligió Fiorentina?

Mastantuono, de una temporada que comenzó con varios minutos y titularidades pero que perdió terreno con el correr de las semanas en el Merengue, reveló que eligió Fiorentina "porque es un equipo con mucha historia y me hacía mucha ilusión poder jugar en este club tan grande". Con varios ex-River con paso por el club contó que "me recomendaron venir".

“Mis principales características son gambetear e ir para adelante. Soy un jugador que le gusta llegar al área contraria. Y me gustaría mejorar la parte defensiva, que sé que en Italia se trabaja mucho”, concluyó el atacante, que se prepara para el debut por la Serie A, que será el 24 de agosto ante Roma como visitante.

Franco Mastantuono Fiorentina Real Madrid Fútbol
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