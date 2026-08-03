En una decisión tomada de antemano, el Chacho no habló tras la caída ante Central, pero sí cambió su imagen de contacto en la aplicación de mensajes para celus.

River perdió ante Rosario Central el cuarto partido seguido desde el inicio del semestre y el clima en el Monumental terminó muy caldeado. En una decisión tomada en la previa del partido, ni Eduardo Coudet ni ningún integrante del plantel habló con la prensa, pero el DT sí se expresó en con una nueva imagen de contacto en Whatsapp.

"Los cagones no hacen historia" , se lee en estos momentos en el perfil de Chacho en la popular aplicación de mensajería para teléfonos celulares. La foto la cambió luego de dejar el Monumental anoche , tras otra dura caída que lo volvió a dejar en el eje de la tormenta. Toda una declaración en días de silenzio stampa.

En medio de especulaciones sobre su continuidad en un momento de muy flojos rendimientos y de 0 puntos en cuatro partidos jugados, Coudet eligió su perfil de Whatsapp para expresar su deseo de revertir la situación. Cabe remarcar que tras el encuentro, tuvo una charla con los jugadores y luego con el presidente Stéfano Di Carlo y recién después de esto llegó su mensaje.

El fuerte mensaje de Coudet en su perfil de Whatsapp tras una nueva derrota de River

El fuerte mensaje de Coudet en su perfil de Whatsapp tras una nueva derrota de River

En un presente muy complicado, Coudet sigue al frente del plantel y este martes volverá a dirigir el entrenamiento, luego de que el plantel tuviera día libre este lunes. El mensaje que le bajó al plantel era que tenían con qué dejar atrás este momento y que de esta situación iban a salir todos juntos, en línea con lo que posteó en sus redes Marcos Acuña.

El River de Coudet atraviesa un momento muy delicado tras igualar la racha de cinco derrotas consecutivas por torneos de AFA. Afuera de la Copa Argentina tras la durísima derrota con Aldosivi, último en la Zona B y 10° en la Tabla Anual, la urgencia por los resultados se hace cada vez más palpable y los próximos encuentros serán decisivos para el club y para la continuidad del DT.