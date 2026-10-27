Un escenario donde Patronato no ganó, pero una vez festejó

Patronato perdió los cuatro juego que disputó ante Atlético Rafaela en suelo santafesino. En el Nuevo Monumental avanzó de instancia por Copa Argentina.

Ezequiel Rescaldani celebra el gol de Patronato ante Dock Sud en el estadio de Atlético Rafaela.

Patronato definirá su futuro el próximo lunes, cuando visite a Atlético Rafaela por la 36ª y última fecha de la fase regular del campeonato de la Primera Nacional, Zona B. El encuentro se disputará desde las 15 en el estadio Nuevo Monumental.

El Rojinegro no tendrá margen de error. Deberá ganar para asegurar su continuidad en la divisional, sin depender de lo que suceda en el partido que protagonizarán, en simultáneo, Chacarita y Nueva Chicago, los otros dos equipos que pelean por la permanencia.

El Funebrero tomó una ventaja el pasado domingo al derrotar agónicamente a Temperley por 1 a 0. Con ese triunfo llegó a las 39 unidades y superó a Patronato, que suma 37 puntos. Nueva Chicago, por su parte, comparte el mismo puntaje que el conjunto dirigido por Marcelo Fuentes.

El elenco de barrio Villa Sarmiento volverá a visitar a la Crema después de casi una década. Su última presentación en territorio rafaelino se produjo el 17 de diciembre de 2016, cuando el dueño de casa se impuso por 3 a 0, en un encuentro correspondiente a la 14ª fecha de la temporada 2016/17 de la Superliga Argentina de Fútbol.

El historial de Patronato en el Nuevo Monumental

Patronato y Atlético Rafaela se enfrentaron a lo largo de la historia en tres competencias diferentes. El primer antecedente se remonta al Torneo del Interior de 1989, certamen en el que se midieron en cuatro oportunidades.

Ambos compartieron el Grupo C de la Región Litoral junto a Huracán de Vera, Unión Agrarios Cerrito y Riberas del Paraná de Villa Constitución. En suelo santafesino, la victoria quedó en manos del anfitrión, que se impuso por 3 a 0.

Los equipos volvieron a cruzarse en la segunda instancia del torneo y Atlético Rafaela ratificó su superioridad con otra contundente victoria por 3 a 0 sobre el conjunto de barrio Villa Sarmiento. Meses después, el elenco santafesino consiguió el ascenso al Nacional B. Una particularidad de aquella campaña fue que su goleador resultó Marcelo Fuentes, actual entrenador de Patronato.

Pasaron 21 años hasta que ambos volvieron a encontrarse en una competencia oficial. El reencuentro se produjo en la temporada 2010/11, tras el ascenso del Rojinegro a la Primera Nacional. La Crema se consagró campeona de aquel torneo y se quedó con los dos enfrentamientos ante el Santo. En Rafaela, el local ganó por 1 a 0 gracias al tanto convertido por Luis Lagrutta a los 90 minutos.

Los últimos enfrentamientos en el Nuevo Monumental tuvieron lugar en la máxima categoría del fútbol argentino. Atlético Rafaela hizo valer su localía y se impuso por 2 a 1 en la 12ª fecha del Torneo de Transición 2016 y por 3 a 0 en la temporada 2016/17 de la Superliga.

La única vez que Patronato festejó en Rafaela

Patronato no consiguió victorias durante los 90 minutos en el Nuevo Monumental. Sin embargo, tuvo motivos para celebrar en ese escenario: fue cuando enfrentó a Dock Sud por los 32avos de final de la Copa Argentina 2019.

En aquella oportunidad, el conjunto entrerriano preservó a la mayoría de sus titulares y apostó por una formación alternativa. Los suplentes del Rojinegro quedaron cerca de quedarse con el triunfo en el tiempo reglamentario, luego de romper el cero con un tanto de Ezequiel Rescaldani.

Sin embargo, en el tramo final del encuentro, Luciano Cariaga marcó la igualdad para Dock Sud y llevó la definición a los penales.

Desde los doce pasos, el Santo se impuso por 2 a 1 gracias a una destacada actuación de Federico Costa, quien defendió el arco entrerriano y resultó determinante para conseguir la clasificación a la siguiente instancia.

Ahora, Patronato regresará al Nuevo Monumental con una misión mucho más exigente: conseguir una victoria que le permita asegurar la permanencia en la Primera Nacional.