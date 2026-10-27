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Camilo volvió a conquistar Argentina con dos noches agotadas

Camilo se presentó el 25 y 26 de octubre en Buenos Aires con localidades agotadas. Junto a Evaluna Montaner, recorrió 22 canciones entre grandes éxitos

27 de octubre 2026 · 14:12hs
Camilo convirtió el Movistar Arena en un cuento musical

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Camilo vivió dos noches inolvidables en Buenos Aires

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Camilo volvió a encontrarse con el público argentino y lo hizo con dos funciones agotadas en el Movistar Arena de Buenos Aires. El 25 y 26 de octubre, el artista colombiano presentó Para Cuando Sean Mayores Tour, un espectáculo que combinó sus canciones más populares con el universo de su quinto álbum de estudio y convirtió ambas noches en una celebración compartida con La Tribu, como llama a su comunidad de seguidores.

Camilo agotó dos Movistar Arena y celebró el amor junto a Evaluna Montaner

La propuesta comenzó con la caída de un telón que dejó al descubierto al cantante, su banda y una puesta inspirada en el imaginario de su nuevo trabajo discográfico. Cisne abrió el recorrido y, enseguida, llegó El Árbol, sencillo que presentó el álbum. Desde ese comienzo, el espectáculo construyó una atmósfera de cuento musical, en la que cada canción abrió una nueva puerta a las historias y emociones que forman parte del mundo artístico de Camilo.

A lo largo de 22 temas, el músico alternó las composiciones de su etapa más reciente con los éxitos que consolidaron su carrera internacional. Vida de Rico, Millones, Por Primera Vez, Manos de Tijera, Favorito, Tattoo, BEBÉ e Índigo fueron parte de una lista que invitó a cantar, bailar y compartir cada momento. El cierre llegó con la energía de Chiquita y KESI, en dos noches donde la conexión entre el escenario y las tribunas fue protagonista.

Uno de los pasajes más emotivos se vivió con la participación de Evaluna Montaner, quien subió al escenario para acompañar a Camilo en For Eva y La Medalla. La presencia de la artista reforzó el costado íntimo del espectáculo, atravesado por el amor, los vínculos familiares y las experiencias personales que inspiran parte de su repertorio.

El cantante también dedicó palabras de agradecimiento a quienes eligieron compartir su tiempo con él. Para Camilo, ese encuentro representa mucho más que una presentación musical: es la oportunidad de volver a un escenario que considera especial y reencontrarse con una comunidad que lo acompaña en cada etapa de su carrera.

Debajo del escenario, la respuesta del público completó la experiencia. Familias, chicos y chicas cantaron los temas de principio a fin y transformaron el Movistar Arena en una fiesta colectiva. La escena volvió a mostrar la dimensión de La Tribu en Argentina, una comunidad que trasciende la admiración por el artista y encuentra en sus canciones un espacio para compartir emociones y construir recuerdos.

LEER MÁS: No Te Va Gustar despide el año con tres shows en Buenos Aires

Camilo Argentina Evaluna Montaner
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