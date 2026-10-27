Hoy se celebra el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual

Cada 27 de octubre, la UNESCO invita a reflexionar sobre la importancia de preservar películas, grabaciones sonoras y archivos audiovisuales que resguardan la memoria

Cada 27 de octubre se celebra el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, una jornada impulsada por la UNESCO para generar conciencia sobre la importancia de preservar películas, grabaciones sonoras, programas de radio y televisión y otros registros que forman parte de la memoria colectiva.

La fecha recuerda la aprobación, en 1980, de la Recomendación sobre la Salvaguardia y la Conservación de las Imágenes en Movimiento por parte de la UNESCO. En 2005, el organismo proclamó oficialmente esta conmemoración internacional.

El patrimonio audiovisual va mucho más allá del cine. También reúne entrevistas, transmisiones radiales, documentales y registros de espectáculos, celebraciones populares y acontecimientos históricos. Cada uno de estos materiales permite recuperar voces, costumbres y expresiones artísticas que ayudan a comprender la identidad de una sociedad.

Sin embargo, conservarlos representa un desafío. El deterioro de los soportes físicos y la obsolescencia tecnológica pueden poner en riesgo grabaciones e imágenes valiosas. Por eso, el trabajo de archivos, bibliotecas, museos, cinematecas y emisoras resulta fundamental para proteger estos testimonios y facilitar su acceso a las nuevas generaciones.

La jornada invita a reconocer que preservar una imagen o una voz es también cuidar la historia cultural de una comunidad. En esos registros permanecen experiencias, artistas y momentos compartidos que merecen seguir formando parte de la memoria colectiva.