Maná transmitirá por YouTube un concierto histórico desde Red Rocks

Maná celebrará sus cuatro décadas de trayectoria con un estreno mundial que permitirá a sus seguidores de todo el mundo disfrutar de uno de los conciertos más especiales de su carrera.

El viernes 6 de noviembre, a las 22.30 de Argentina, la banda mexicana presentará Vivir Sin Aire Tour (Live From Red Rocks), un espectáculo grabado en uno de los escenarios naturales más emblemáticos de la historia del rock. La transmisión será gratuita y se realizará a través de su canal oficial de YouTube .

El lanzamiento, realizado en colaboración con YouTube y Warner Music, llega en un año significativo para el grupo, que continúa celebrando una trayectoria marcada por canciones que atravesaron generaciones y consolidaron su lugar en el rock en español. Una vez finalizado el estreno, el concierto quedará disponible para verlo a demanda.

El escenario elegido tiene una historia especial para Fher Olvera, vocalista de la banda. Ubicado en Morrison, Colorado, Red Rocks Amphitheatre se distingue por sus enormes formaciones rocosas rojizas y por haber recibido a figuras fundamentales de la música internacional, entre ellas The Rolling Stones, Jimi Hendrix y Led Zeppelin.

Para Olvera, tocar allí significó cumplir un sueño que nació mucho antes de alcanzar el reconocimiento internacional. Cuando tenía 21 años y vivía en Denver, trabajaba lavando platos y observaba las imponentes rocas del lugar mientras se preguntaba cómo sería presentarse algún día en ese escenario. Décadas después, aquel deseo se convirtió en realidad.

La historia detrás de ese anhelo también forma parte de un minidocumental exclusivo que acompaña el anuncio del concierto y permite conocer la conexión personal del cantante con el mítico anfiteatro. El recorrido de Olvera resume, en cierta medida, el camino de cuatro amigos mexicanos que construyeron una carrera internacional sin dejar de perseguir nuevos desafíos.

El especial incluirá interpretaciones de algunas de las canciones más reconocidas de Maná, como Rayando el sol, Clavado en un bar, Labios compartidos y Oye mi amor, en una producción que busca trasladar a la pantalla la energía de sus presentaciones en vivo.

El estreno será también una antesala de la próxima etapa del Vivir Sin Aire Tour, que llevará al grupo a grandes escenarios de Latinoamérica. La gira contempla presentaciones en Bogotá, Lima, Santiago de Chile y Buenos Aires, antes de culminar con dos conciertos en Ciudad de México.

A ese presente se suma otro reconocimiento: Maná obtuvo el premio a Artista Latin Pop del Año, Dúo o Grupo, en los Premios Billboard de la Música Latina 2026. Con cuatro décadas de música y una comunidad de seguidores que continúa creciendo, la banda apuesta ahora por una experiencia digital que permitirá compartir uno de sus conciertos más significativos más allá de las fronteras.